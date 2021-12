Fínska armáda realizuje najväčší nákup v histórii, za nové stíhačky zaplatí desať miliárd eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Fínsko kúpi od americkej spoločnosti Lockheed Martin za 10 miliárd eur 64 stíhačiek, ktoré nahradia jeho starnúcu flotilu bojových lietadiel. Fínska armáda tým realizuje doteraz najväčší nákup vo svojej histórii, uviedla v piatok fínska vláda.Fínsko sa pre stíhačky F-35A rozhodlo v rámci ponúk, ktoré predložilo päť uchádzačov. Na výber boli aj lietadlá Boeing F-18 Super Hornet, francúzske Dassault Rafale, britské Eurofighter Typhoon a švédske Saab Gripen. Proces výberu lietadiel pre nástupnícku flotilu začalo Fínsko v roku 2014. Cena kontraktu so spoločnosťou Lockheed Martin zahŕňa aj výcvik a ďalšie vybavenie.Fínsko nepatrí do žiadneho z medzinárodných vojenských paktov. Členský štát EÚ však, podobne ako susedné Švédsko, úzko spolupracuje s NATO. Pre kúpu stíhačiek F-35 spoločnosti sa už skôr rozhodla ďalšia vojensky nezaradená európska krajina Švajčiarsko, ako aj členovia NATO Dánsko a Nórsko. Fínsko, ktoré má s Ruskom spoločnú hranicu dlhú 1340 kilometrov, v ostatných rokoch zvyšuje bilaterálnu obrannú a vojenskú spoluprácu so Švédskom aj Spojenými štátmi.