Fínska polícia počas summitu Trump-Putin zadržala 31 anarchistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 17. júla (TASR) - Tri desiatky anarchistov zadržala polícia v pondelok v Helsinkách v súvislosti so summitom prezidentov USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina.Polícia ešte v pondelok podvečer podľa denníka Helsingin Sanomat informovala, že zadržala približne 20 ľudí za pokus zablokovať ulicu, kadiaľ mali prechádzať autokolóny s oboma prezidentmi. Zadržaných odviezli na výsluch autobusom. Svedkovia pre Helsingin Sanomat uviedli, že policajti viacerých demonštrantov do autobusu odniesli.Anarchisti neskôr na sociálnej sieti oznámili, že polícia zadržala až 31 ľudí z ich radov. V noci na utorok ich postupne prepúšťali.Podľa vrchného inšpektora miestnej polície Pekku Hööka k ďalším zatknutiam v súvislosti so summitom nedošlo.V Helsinkách sa v deň schôdzky Trump-Putin konalo 13 vopred ohlásených demonštrácií.