Fínska premiérka Sanna Marin už pozná výsledok testu na drogy

Komplexný drogový test

Podporuje od mnoho žien

22.8.2022 - Fínska premiérka Sanna Marin mala negatívny test na drogy, ktorý absolvovala po úniku videa, na ktorom sa zabáva a tancuje na párty s priateľmi. Test z 19. augusta, ktorý si Marin zaplatila sama, nezistil žiadne narkotiká, uviedla v pondelok fínska vláda. Informuje o tom denník The Guardian.Vládna predstaviteľka Iida Vallin pre noviny Helsingin Sanomat uviedla, že komplexný test zisťoval prítomnosť amfetamínov, barbiturátov, marihuany, dextropropoxyfénu, kokaínu, metadónu a ďalších narkotík.Tridsaťšesťročná Marin v piatok na tlačovej konferencii, keď oznámila, že absolvuje test, vyhlásila, že nikdy nebrala drogy a ani na párty zo 6. augusta nevidela, že by niekto tieto látky bral.Premiérka sa podľa svojich slov podrobila testu pre jej „vlastnú právnu ochranu a vyjasnenie akýchkoľvek pochybností“. Politička uviedla, že len pila mierne množstvo alkoholu a bola schopná robiť dôležité rozhodnutia.„Dúfam, že v roku 2022 je akceptované, že aj tí, ktorí rozhodujú, tancujú, spievajú a chodia na párty,“ uviedla predsedníčka fínskej vlády.Oponenti tvrdia, že incident vyvoláva otázky ani nie tak o práve premiérky na párty, ale o jej úsudku pri výbere priateľov a o tom, že sa nechala natočiť spôsobom, ktorý by ju mohol vystaviť kritike.Marin sa však stretáva aj so solidaritou verejnosti a niektoré ženy na jej podporu zverejňujú videá, na ktorých tancujú.