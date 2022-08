Pellegriniho Hlas-SD podporí Michala Kaliňáka na post Prešovského župana (video)

Prešovský kraj treba rozhýbať

Konkrétne možnosti riešenia problémov

22.8.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) dnes oficiálne podporila kandidatúru Michala Kaliňáka na župana v Prešovskom samosprávnom kraji.Súčasný ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) má okrem Hlas-SD aj podporu strán Smer-SD Dobrá voľba . Informovala o tom hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková Podľa kandidujúceho Michala Kaliňáka treba Prešovský kraj rozhýbať, pretože stagnuje a chýba mu jasná koncepcia rozvoja a vízia.„Nestačí len opravovať cesty a plniť si úlohy, ktoré spadajú do základných kompetencií. Aby sme posunuli kvalitu života ľudí v Prešovskom kraji, chce to oveľa viac a som presvedčený, že mám čo ponúknuť ľuďom. Môj program, ktorý verejnosti predstavím na konci mesiaca, reaguje na chudobu v obciach, na posilnenie bezpečnosti, rozvoj turistického ruchu, čerpanie eurofondov“ uviedol Kaliňák k svojej kandidatúre.Ako poznamenal predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini , v osobe Michala Kaliňáka ponúka jeho strana spolu s inými človeka, v ktorom sa spája profesionalita, odbornosť, lokálpatriotizmus a jasná vízia ako zmeniť Prešovský kraj.„V jeho programe, ktorý mi prezentoval vidím konkrétne možnosti riešenia problémov kraja – sociálne otázky, ale aj otázky bezpečnosti, či rozvoja turistického ruchu alebo čerpania eurofondov na konkrétne projekty. Zároveň je to človek, ktorý dokonale pozná problémy samosprávy, pretože Slovensko ide do nesmierne ťažkého obdobia a bude treba ľudí, ktorí nájdu riešenia ako pomôcť občanom pri raste energií, potravín a rastúcej inflácii,“ uviedol Pellegrini.