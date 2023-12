Fínsko bude prvé, ktoré pocíti eskaláciu napätia s NATO, povedal ruský diplomat

Rusko tento mesiac varovalo Fínsko v súvislosti s novou obrannou dohodou, ktorá poskytuje Spojeným štátom široký prístup k fínskym hraniciam s Ruskom. Moskva tiež uviedla, že Rusko čoskoro rozmiestni svoje najnovšie húfnice v Severnom vojenskom okruhu, ktorý hraničí s Fínskom a Nórskom.





28.12.2023 (SITA.sk) - Rusko pohrozilo, že ak sa napätie medzi Ruskom a NATO vystupňuje, Fínsko bude prvou krajinou, ktorá to pocíti. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to stály zástupca Ruska pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Michail Uľanov.Spomenutý ruský predstaviteľ vyhlásil, že Fínsko, ktoré si desaťročia zachovávalo neutrálny status, sa po vstupe do NATO stalo „nepriateľským hráčom“.„Žili pokojne a mierumilovne a zrazu sa ako člen tejto aliancie ocitli medzi Ruskom a NATO, ale keďže sú našimi susedmi, ak, nedajbože, dôjde k nejakej eskalácii, budú prví, kto to pocíti,“ vyhlásil Uľanov.