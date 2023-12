Rusi na Ukrajine postúpili v Záporožskej oblasti a opätovne dobyli pozície

28.12.2023 (SITA.sk) - Ruskí vojaci podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) pravdepodobne postúpili v západnej časti obce Verbove v Záporožskej oblasti a znova dobyli pozície, ktoré ukrajinské jednotky obsadili počas protiofenzívy v lete.Podľa inštitútu napredovanie Rusov je pravdepodobne výsledkom stiahnutia sa ukrajinských síl na zimu do pozícií pri dedine Robotyne, ktoré sa dajú lepšie brániť. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.ISW v tomto okamihu nepovažuje za veľmi významné to, že Rusi opäť získali pozície v západnej časti obce Verbove. Inštitút však dodal, že aj obmedzené ruské zisky môžu byť významné, hlavne ak by Západ zastavil vojenskú pomoc Ukrajine.