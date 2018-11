Fínsko plánuje dovoz plynu z Nórska cez pobaltskú sieť plynovodov

Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Helsinki/Oslo 15. novembra (TASR) - Fínsko by v budúcnosti mohlo dostávať zemný plyn z Nórska, a to prostredníctvom siete plynovodov, ktoré sa v súčasnosti plánujú v Pobaltí a Poľsku. Vzájomné prepojenie plynovodov je súčasťou úsilia tohto regiónu znížiť závislosť od dovozu plynu z Ruska.Fínsko a Estónsko momentálne pracujú na výstavbe plynovodu Balticconnector, ktorý povedie z Fínska do Estónska po dne Fínskeho zálivu. Jeho prepravná kapacita je naplánovaná na 7,2 milióna kubických metrov (m3) denne.povedal pre agentúru Reuters Herkko Plit, výkonný riaditeľ spoločnosti Baltic Connector. Tá je jedným z dvoch vlastníkov plánovaného plynovodu. Druhým je estónska firma Elering. Komerčnú prevádzku plynovodu Balticconnector plánujú spustiť od januára 2020.Balticconnector umožní dovoz plynu z iných zdrojov prostredníctvom plynovodu GIPL, ktorý sa stavia medzi Poľskom a Litvou a ktorý by sa mal dokončiť do decembra 2021. Ten bude zasa možné napojiť na plánovaný plynovod Baltic Pipe, ktorý bude spájať Poľsko s Nórskom cez územie Dánska. Investičné rozhodnutie o plynovode Baltic Pipe v odhadovanej hodnote 2,1 miliardy eur by malo padnúť do konca tohto roka.Fínsko aj krajiny východnej Európy sa už niekoľko rokov usilujú o zníženie svojej energetickej závislosti od Ruska. Jedným z dôvodov sú obavy, že Rusko by mohlo svoj monopol na dodávky plynu do týchto krajín využívať na presadzovanie politického vplyvu. To sa v plnej miere ukázalo pred približne desiatimi rokmi, keď sa dodávky plynu stali súčasťou sporu medzi Ruskom a Ukrajinou.Samotné Fínsko dováža v súčasnosti plyn výhradne z Ruska. Táto surovina sa na celkovej energetickej spotrebe krajiny podieľa približne 5 %.