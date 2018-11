Posudzuje sa vplyv na životné prostredie pri širokorozchodnej trati

Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 15. novembra (TASR) - Spoločne na Slovensku a aj v Rakúsku sa vo štvrtok spustila ďalšia etapa štúdie uskutočniteľnosti pre medzinárodný projekt predĺženia širokorozchodnej železničnej trate, ktorá by spájala Európu a Áziu. Príslušným ministerstvám oboch krajín boli podľa spoločnosti Breitspur Planungsgesellschaft predložené žiadosti o začatie úradných konaní potrebných pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.V prípade Slovenska sa spustil takzvaný proces EIA (Enviromental Impact Assessment).vysvetlil projektový manažér Breitspur Planungsgesellschaft za Slovensko Anton Dulak.Spoločnosť vznikla v roku 2009 a zaoberá sa projektom predĺženia širokorozchodnej trate z Ruska cez Ukrajinu, Slovensko do Rakúska s cieľom vytvoriť kontinuálny integrovaný nákladný železničný koridor medzi Čínou, Ruskom, Ďalekým východom a strednou Európou.Podľa odhadov z roku 2016 by si nové železničné prepojenie vyžiadalo predpokladané investície vo výške približne 6,4 miliardy eur. Na území Slovenska by bolo v rámci projektu vytvorené nové prekladisko v okrese Nové Zámky a pri obci Haniska aj depo údržby. Rovnako by bol postavený distribučný terminál na prekladanie tovarov na európsky rozchod v Rakúsku.Podľa doterajšieho časového harmonogramu by výstavba železničného prepojenia trvala približne osem rokov. Začiatok výstavby by závisel od získania povolení v zúčastnených krajinách a výsledkov dokončenej štúdie uskutočniteľnosti.Podľa doterajších analýz má realizácia projektu vytvoriť pracovné príležitosti pre 13.000 zamestnancov. Viac ako polovica pracovných miest, teda takmer 7.000 nových pracovných príležitostí, by pripadla na Slovensko.