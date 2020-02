Fínsko prijme desiatky migrantov zo Stredomoria, chce tak zmierniť humanitárnu situáciu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda vo Fínsku súhlasila, že krajina prijme do 175 žiadateľov o azyl z táborov v Grécku, Taliansku, na Cypre a Malte, aby "zmiernila humanitárnu situáciu", ktorú zažívajú utečenci v stredomorských krajinách Európskej únie.Fínske ministerstvo vnútra v sobotu informovalo, že by chceli prijať predovšetkým "zraniteľných žiadateľov o azyl", ako sú deti a rodiny s jedným rodičom z krajín ako Sýria alebo Afganistan, ktoré majú nárok na medzinárodnú ochranu. Rezort neposkytol v tejto súvislosti žiadny harmonogram, ale uviedol, že budú vyberať zo štyroch krajín "v závislosti od toho, kde je najvážnejšia situácia".Ministerka vnútra Maria Ohisalo sa vyjadrila, že je dôležité, aby sa Fínsko, ako štát na vonkajšej hranici Európskej únie, zapojilo do hľadania riešenia akútnej situácie v Stredomorí. Ako tiež uviedla, krajina by sa mala zapájať aj do tvorby "udržateľného európskeho azylového systému".Taliansko, ktoré sa potýka s prívalom migrantov z Afriky prichádzajúcich cez Stredozemné more, počas ostatných mesiacov dovolilo humanitárnym lodiam pristáť v ich prístavoch pod podmienkou, že mu s nimi pomôžu iné štáty Európskej únie a niektorých žiadateľov o azyl prijmú. Niekoľko členských štátov tak už urobilo.