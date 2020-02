Štvrtinu tweetov o klimatickej kríze vytvorili internetové boty, väčšinou chválili konanie Trumpa

Vydávali sa za ľudí

Príspevky od botov prekvapili aj vedcov

22.2.2020 (Webnoviny.sk) - Štvrtinu príspevkov o klimatickej kríze na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vytvorili internetové boty. Vyplýva to z hrubej verzie štúdie výskumníkov z americkej Brown University, o ktorej informuje britský denník The Guardian.Podľa nich tieto počítačové programy, ktoré sa dokážu vydávať za ľudí a takto na sociálnych sieťach posielajú správy či zverejňujú príspevky, skresľujú online diskurz v prospech popierania klimatickej krízy.Vedci preskúmali 6,5 milióna tweetov z obdobia niekoľko dní pred a mesiac po tom, ako americký prezident Donald Trump v júni 2017 oznámil, že Spojené štáty odstupujú od parížskej klimatickej dohody.Príspevky rozdelili do kategórií podľa tém a s pomocou nástroja Botometer, ktorý vyvinuli na Indiana University, odhadli pravdepodobnosť toho, či je používateľ za tweetom bot alebo nie. Z analýzy vyplynulo, že boty mali väčšiu tendenciu chváliť Trumpa za jeho konanie a šírili dezinformácie o vede.Počas sledovaného obdobia bolo podľa vedcov v priemerný deň 25 percent tweetov o klimatickej kríze od botov. V prípade jednotlivých tém sa tento počet líšil - boty boli zodpovedné napríklad za 38 percent tweetov o "falošnej vede" a 28 percent príspevkov týkajúcich sa ropnej spoločnosti Exxon.Naopak za tweetmi, ktoré spadali pod online aktivizmus za boj proti klimatickej kríze, bolo veľmi málo botov a takýchto príspevkov zaznamenali len približne päť percent.V čase okolo Trumpovho oznámenia o odstúpení od klimatickej dohody sa počet tweetov od botov podľa štúdie zvýšil z niekoľkých stoviek denne na viac ako 25-tisíc. V samotný deň oznámenia však tento počet klesol na 13 percent, keďže sa o tému zaujímalo viac ľudí.Výskumníci pri štúdii nedokázali identifikovať žiadne osoby ani skupiny, ktoré by boli za boty na Twitteri zodpovedné. Tiež ani nezistili úroveň vplyvu, ktoré tieto programy mali na diskusiu o klimatickej kríze.Vedúci štúdie Thomas Marlow sa pre The Guardian vyjadril, že s kolegami dospeli k výskumu preto, lebo sa "vždy tak nejak zaujímali, prečo pretrváva popieranie niečoho, na čo má veda viac menej ustálený názor". Množstvo tweetov od botov ho podľa jeho slov prekvapilo.