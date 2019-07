Fínsko sa ujalo polročného predsedníctva v Rade Európskej únie

Fínsko, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 1. júla (TASR) - Fínsko sa v pondelok ujalo polročného rotujúceho predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré prevzalo od Rumunska. Stalo sa tak bez pompéznosti, keďže lídri členských krajín EÚ sa momentálne stretávajú v Bruseli s cieľom obsadiť vedúce pozície v Únii, informovala tlačová agentúra DPA.Hlavnou problematikou fínskeho predsedníctva bude "globálne vedenie v riešení klimatických zmien". Znamená to tiež úsilie o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, uviedol počas prejavu v parlamente minulý týždeň fínsky premiér Antti Rinne. Mottom fínskeho predsedníctva je "Udržateľná Európa - udržateľná budúcnosť".Rinne pripomenul, ako sa mladí ľudia v Európe a inde schádzajú pred budovami svojich parlamentov, aby ukázali, čo si myslia o klimatickej kríze ako závažnom probléme, ktorý ich znepokojuje.Premiér narážal na protesty organizované pod sloganom "Piatky pre budúcnosť", ktoré boli inšpirované mladou švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou.vyhlásil Rinne.Fínske predsedníctvo v Rade Európskej únie, ako aj celú Úniu čaká výzva v podobe odloženého vystúpenia Británie z tohto bloku, ktoré sa má zrealizovať koncom októbra. Ak sa Londýnu dovtedy nepodarí dosiahnuť dohodu s EÚ, dôjde k bezdohodovému brexitu s množstvom problémov pre obe strany.Ďalšími kľúčovými záležitosťami nasledujúceho polroka sú rozhodovanie o rozpočte EÚ pre obdobie 2021-27, migrácia či obrana spoločných hodnôt Únie, akými sú právny poriadok, ľudské práva, rovnosť a demokracia.Fínsko je ochotné diskutovať o "miernom zvýšení" rozpočtu na pozadí nutnosti podporovať nové oblasti, ako je imigračná politika, výskum a rozvoj či vonkajšie vzťahy, uviedla šéfka Fínskeho inštitútu pre medzinárodné vzťahy (FIIA) Teija Tiilikainenová.Pre Fínsko ide už o tretie predsedníctvo v Rade Európskej únie od roku 1995, keď táto severská krajina vstúpila do EÚ. Na rozdiel od roku 2006, keď Fínsko naposledy predsedalo v Rade EÚ, sa vďaka reformám posilnila úloha iných inštitúcií Únie, všíma si DPA.Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky sa o členstve Fínska v Európskej únii vyjadruje pozitívne 56 percent obyvateľov, zatiaľ čo 13 percent respondentov má k nemu negatívny postoj.