V okolí Madridu stále vyčíňa požiar

Madrid 1. júla (TASR) - Neďaleko hlavného mesta Španielska už štvrtý deň vyčíňa lesný požiar. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.Požiar, ktorý vypukol v piatok v blízkosti mesta Almorox v španielskej provincii Toledo, zničil do nedele večera 3300 hektárov pôdy, napísal denník El País. V dôsledku vysokých teplôt vzduchu a silného vetra sa plamene rozšírili do oblasti obcí Cenicientos a Cadalso de los Vidrios v madridskom regióne.S ohňom, ktorý vyčíňa 60 kilometrov západne od Madridu, bojuje približne 500 hasičov, ktorí majú k dispozícii aj hasičské lietadlá.Šéf tamojšieho hasičského zboru Agustín de la Herrán uviedol, že vďaka poklesu teplôt, ktorý nastal po niekoľkých dňoch rekordných horúčav, by mohli hasiči dostať oheň pod kontrolu. Teploty v oblasti sa však stále pohybujú na úrovni okolo 36 stupňov Celzia.Hasičom sa podarilo v nedeľu večer dostať pod kontrolu rozsiahly lesný požiar v Katalánsku na severovýchode Španielska. Tamojšie úrady však upozornili, že potrvá niekoľko dní, kým bude oheň úplne uhasený. Požiar, ktorý vypukol v stredu v katalánskej oblasti Torre del Espaňol, pohltil doposiaľ vyše 6000 hektárov pôdy.