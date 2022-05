Fínsko údajne čoskoro požiada o vstup do NATO, Rusko hrozí jadrovými hlavicami v Kaliningradskej oblasti

2.5.2022 (Webnoviny.sk) - Fínsko podľa miestneho denníka Iltalehti požiada o prijatie za člena Severoatlantickej aliancie 12. mája. Denník uviedol, že najprv svoje rozhodnutie o začlenenie krajiny do NATO oznámi fínsky prezident Sauli Niinistö a po ňom to urobia parlamentné frakcie.Informuje o tom spravodajský portál news.sky.com, ktorý však dodáva, že správu nemôže nezávisle overiť.Diskusie Švédska a Fínska o možnom vstupe so Severoatlantickej aliancie sa zintenzívnili po tom, ako Rusko napadlo Ukrajinu. Rusko má s Fínskom viac ako 1 300 kilometrov dlhé spoločné hranice. Moskva pohrozila, že v prípade vstupu Fínska a Švédska do NATO rozmiestni jadrové hlavice a hypersonické strety vo svojej pobaltskej Kaliningradskej oblasti.