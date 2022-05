Je to obyčajné fašistické svinstvo, reaguje Fico na Parovu väzbu (video)

Kliment zabil jednou ranou dve muchy

Diskreditácia prokurátora Vasiľa Špirka

2.5.2022 (Webnoviny.sk) - Advokát Marek Para je mimoriadne dôležitý advokát v medializovaných politických kauzách. Nielenže je obhajcom nezákonne stíhaných a väznených, ktorí sa stali obeťami Matovičovej a Lipšicovej perzekúcie. Rovnako ako renomovaný, medzinárodne uznávaný právny expert odvážne hovorí o hrubom porušovaní zákonov zo strany vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, sudcu Klimenta osobitne.V stanovisku to uviedol predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico , ktoré sprostredkoval hovorca strany Ján Mažgút . Senát Najvyššieho súdu SR totiž právoplatne rozhodol, že obvinený advokát Marek Para bude pre hrozbu ovplyvňovania svedkov stíhaný väzobne.Sudca Kliment podľa Roberta Fica jednou ranou zabil dve muchy. „Dnešným zatvorením advokáta Marek P, mimochodom, za nič, ako obyčajne berie nezákonne stíhaným kvalitnú obhajobu a poškodzuje ich v ich právach a súčasne likviduje človeka, ktorý odborne poukazoval na hrubé zneužívanie trestného práva na likvidáciu ľudí,“ namietal šéf Smeru-SD. Advokátov vo vedení Slovenskej advokátskej komory sa spýtal, čo sa má ešte stať, aby sa ozvali, alebo či „útrpne“ čakajú, kým príde rad na nich len za to, že si vykonávajú povolanie advokátov.„Vážení priatelia, viem, že máte dosť svojich starostí so zdražovaním a sociálnou neistotou. Musím vás ale upozorniť, že to, čo dnes urobili Marekovi Parovi je obyčajné fašistické svinstvo, ktoré čaká každého, kto si dovolí otvoriť ústa proti tejto vláde a jej zločinom,“ vyhlásil Fico.Advokáta Mareka Paru obvineného pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Špecializovaný trestný súd v nedeľu 24. apríla nevzal do väzby a prepustil zo zadržania. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry pre obvineného žiadal väzbu z dôvodu obavy z možného ovplyvňovania svedkov, teda kolúznu väzbu. Podľa verdiktu súdu však všetci dôležití svedkovia boli v predmetnom trestnom konaní už vypočutí. Prokurátor proti rozhodnutiu podal sťažnosť. Mareka Paru zadržala Národná kriminálna agentúra v stredu 20. apríla v rámci akcie Kaifáš. Podľa orgánov činných v trestnom konaní sa mal podieľať na diskreditácii prokurátora Vasiľa Špirka