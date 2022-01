Fínsko ukončilo kontroly na hraniciach, vláda plánuje zrušiť aj všetky protipandemické opatrenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2022 (Webnoviny.sk) - Fínsko na budúci mesiac ukončí všetky obmedzenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 . Uviedla to v pondelok tamojšia premiérka Sanna Marinová s tým, že o presnom harmonogram bude vláda ešte rokovať. V pondelok sa zároveň končia hraničné kontroly na vnútorných hraniciach medzi Fínskom a ostatnými krajinami Schengenu V ďalšej škandinávskej krajine, Dánsku, od utorka (1. februára) prestane platiť väčšina pandemických obmedzení. Dáni tak budú mať voľný prístup do reštaurácií, kaviarní, múzeí a nočných klubov, pričom používanie rúšok už nebude povinné.Vo Švédsku je však situácia iná ako vo Fínsku a Dánsku, keďže vláda predĺžila niekoľko obmedzení týkajúcich sa koronavírusu o ďalšie dva týždne. Nariadili zatvorenie kaviarní, barov a reštaurácií o 23:00 a vyzvali ľudí, aby pracovali z domu, ak je to možné.