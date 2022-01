Kolíková reagovala na vyjadrenia Matoviča a ohradila sa voči útokom na mimovládky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) sa na rokovaní vlády ohradila voči útokom na mimovládne organizácie. Zdôraznila, že mimovládky, ako aj mnohé iné združenia a spoločnosti, si zaslúžia v prvom rade poďakovanie za prácu, ktorú vykonávajú.V mnohých oblastiach podľa Kolíkovej suplujú štát a často robia nezastupiteľnú činnosť. Reakciu šéfky rezortu spravodlivosti poskytol Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva.Vláda schválila zo svojej rezervy 330-tisíc eur pre pastoračných asistentov v rómskych komunitách. Minister financií Igor Matovič po rokovaní vlády uviedol, že podpora pastoračných asistentov sa ukazuje „ako najefektívnejší spôsob práce s rómskou komunitou, keď to porovnám so stovkami miliónmi, ktoré rozkradli najmä bratislavské mimovládky".Kolíková skonštatovala, že útoky na mimovládne organizácie bol hlavný dôvod, pre ktorý sa zdržala hlasovania o tomto bode na rokovaní vlády.„Každý, kto chce vedieť, z akých zdrojov sú financované a ako tieto prostriedky používajú, si informácie nájde, lebo transparentnosť je v tomto pomerne vysoká. Bola by som preto opatrnejšia a zdržanlivejšia pri takýchto vyhláseniach. Sú totiž aj vodou na mlyn kampani, ktorú voči mimovládkam dlhodobo vedú extrémisti," uzavrela Kolíková.