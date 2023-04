Fínsko vstupuje do NATO a stane sa 31. členom vojenskej aliancie

Historický moment pre Fínsko

Rusi posilnia svoju obranu

3.4.2023 (SITA.sk) - Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg oznámil, že Fínsko sa v utorok stane 31. členom vojenskej aliancie.„Toto je historický týždeň,“ povedal Stoltenberg novinárom v predvečer stretnutia ministrov zahraničia NATO v Bruseli.V utorok popoludní „po prvý raz vztýčime fínsku vlajku tu v sídle NATO. Bude to dobrý deň pre bezpečnosť Fínska, severskú bezpečnosť a pre NATO ako celok,“ vyhlásil. Ako tiež povedal, dúfa, že Švédsko bude nasledovať v najbližších mesiacoch.Turecko, ktoré ako posledné ratifikovalo fínske členstvo v NATO, v utorok odovzdá oficiálne dokumenty americkému ministrovi zahraničia Antonymu Blinkenovi . Stoltenberg povedal, že potom vyzve Fínsko, aby urobilo to isté.Na ceremónii sa zúčastnia fínsky prezident Sauli Niinistö , minister obrany Antti Kaikkonen a minister zahraničia Pekka Haavisto „Je to pre nás historický moment. Pre Fínsko bude najdôležitejším cieľom stretnutia zdôrazniť podporu NATO Ukrajine, keďže Rusko pokračuje v nezákonnej agresii. Snažíme sa podporovať stabilitu a bezpečnosť v celom euroatlantickom regióne,“ vyjadril sa pri tejto príležitosti šéf fínskej diplomacie.Námestník ruského ministra zahraničia Alexander Gruško na fínske členstvo reagoval s tým, že Moskva na to odpovie posilnením obrany, ak to bude nutné.„Posilníme náš vojenský potenciál na západe a severozápade. V prípade rozmiestnenia síl iných členov NATO na území Fínska podnikneme dodatočné kroky na zaistenie vojenskej bezpečnosti Ruska,“ cituje politika tlačová agentúra RIA Novosti.Fínsko a susedné Švédsko požiadali o členstvo v NATO v máji v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, čím sa vzdali desaťročia trvajúcej neutrality.Švédske členstvo v aliancii ešte však neschválili ani Turecko ani Maďarsko. Pre členstvo je potrebná ratifikácia od všetkých existujúcich členov NATO.