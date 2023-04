Počas vojny na Ukrajine bolo podľa údajov UNICEF zabitých viac než päťsto detí, skutočné číslo je však zrejme vyššie

3.4.2023 (SITA.sk) - Od začiatku vojny na Ukrajine bolo zabitých prinajmenšom 501 detí. V pondelok to na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedla výkonná riaditeľka Detského fondu OSN (UNICEF) Catherine Russell s tým, že je to len počet, ktorý overila OSN a v skutočnosti pravdepodobne zomrelo detí oveľa viac.Medzi detskými obeťami vojny na Ukrajine je aj takmer tisíc zranených. Deti zostali „so zraneniami a jazvami, viditeľnými aj neviditeľnými, ktoré môžu trvať do konca života,“ napísala Russell a zároveň poznamenala, že deti a rodiny na Ukrajine „platia najvyššiu cenu za túto brutálnu vojnu“.UNICEF poskytuje deťom kritickú pomoc vrátane psychologickej starostlivosti a podpory, povedala tiež jeho šéfka.„Vojna je vždy najväčším nepriateľom detí, či už na Ukrajine, alebo v nespočetných iných konfliktoch po celom svete. Každé dieťa, bez ohľadu na to, kde žije, si zaslúži vyrastať v pokojnom prostredí. Žiadne dieťa by nemalo zažiť detstvo poznačené násilím a strachom,“ prízvukovala Russell.