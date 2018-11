Fínsko vyjadrilo Rusku protest pre rušenie signálu GPS

Fínsky premiér Juha Sipilä, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Helsinki 19. novembra (TASR) - Fínske ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo ruského veľvyslanca Pavla Kuznecova, aby vyjadrilo svoje znepokojenie v súvislosti s narušením satelitného navigačného systému GPS a ohrozením bezpečnosti letovej prevádzky, počas dvojtýždňového vojenského cvičenia NATO s názvom Trident Juncture, ktoré sa konalo od 25. októbra do 7. novembra.Fínsky rezort uviedol, že od Ruska očakáva zodpovedné správanie a ďalšie informácie o tejto záležitosti.Fínsky premiér Juha Sipilä minulý týždeň vyhlásil, že tento zásah do družicových signálov v arktických oblastiach Nórska a Fínska ohrozil civilnú leteckú dopravu a bol, pričom pripustil, že doň mohlo byť zapletené Rusko.Rusko však zodpovednosť za narušenie signálu navigačnej siete GPS v severnej časti Škandinávie odmietlo.vyjadril sa kremeľský hovorca Dmitrij Peskov.Počas cvičenia Trident Juncture, ktoré bolo najväčšie od konca studenej vojny, Moskva vyjadrila nevôľu nad toutoukážkou sily neďaleko ruských hraníc a varovala, že toto gesto Severoatlantickej aliancie nezostane bez odpovede. Moskva následne ohlásila plány na testovanie rakiet v danej oblasti.Fínsko nie je členom NATO, avšak na zmienených manévroch v Nórsku sa zúčastnilo ako spojenec. Zúčastnili sa na nich sily z 31 krajín. Manévre sa odohrávali v oblasti rozprestierajúcej sa od Baltského mora po Island.Fínsko zdieľa s Ruskom 1340 kilometrov dlhú štátnu hranicu a komplikované dejiny. V uplynulom čase si vybudovalo bližšie vzťahy s Alianciou, ale k plnému členstvu nepristúpilo v súlade so svojou politikou predchádzania konfliktom so svojím silným východným susedom.