SaS vyzvala ministerku zdravotníctva A. Kalavskú na odstúpenie

Bratislava 19. novembra (TASR) – Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby odstúpila. Zároveň na ňu podáva trestné oznámenie za marenie úlohy verejného činiteľa. Tvrdí, že ministerka obohacuje zisk farmafiriem. Na tlačovej konferencii to v pondelok uviedli predseda SaS a europoslanec Richard Sulík a poslankyňa NR SR Jana Cigániková (SaS).Tvrdia, že Kalavská berie pacientom ročne od 64 (podľa Inštitútu zdravotnej politiky) do 72 miliónov eur (podľa zdravotnej poisťovne Dôvera), ktoré smerujú k farmafirmám. A to tým, že odmietla podpísať revíziu úhrad liekov.uviedla Cigániková. Ak Kalavská neodstúpi, opozičná SaS je ochotná začať zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu na jej odvolanie.Opozičná poslankyňa pripomenula, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR má zákonnú povinnosť pravidelne prehodnocovať úhrady nastavené v kategorizácii. Malo by platiť pravidlo, že za rovnakú účinnú látku v akomkoľvek balení preplatia poisťovne vždy rovnakú výšku ceny, čo sa nedeje.vysvetlila Cigániková.Liberáli skritizovali strach ministerky Kalavskej z toho, že by farmaceutické firmy nezlacneli ceny liekov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia.uviedla Cigániková s tým, že sa tak stalo už aj v minulosti. "Ak by sa náhodou aj našli dobrodinci, ktorí by sa dobrovoľne vzdali zisku, aj tak existujú cesty, ako na európskom a svetovom trhu pacientov ochrániť. Či už je to cez jednotlivé výnimky, kedy poisťovňa môže preplatiť aj nekategorizované lieky alebo cez limit spoluúčasti pacienta, ktorý sa dá znížiť cez porušenie pravidla o fixnom doplatku, kde vie dať výrobca zľavu z oficiálnych cien alebo cez tzv. managed entry agreement, keď sa výrobca vie dohodnúť s poisťovňou na mimoriadnych cenách," zdôraznila opozičná poslankyňa, pričom pripomenula, že vyššie doplatky by sa týkali 960 ľudí na Slovensku.Ministerstvo chcelo, aby farmaceutické firmy zlacneli ceny liekov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. V pondelok (12.11.) ich v reakcii na návrh súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera vyzvalo, aby v rámci revízie úhrad do stredy (14.11.) predložili svoje návrhy. Pokiaľ by farmafirmy ceny zlacnili, revízia by sa podľa ministerstva nedotkla pacientov. Zástupcovia farmapriemyslu postup štátu v prípade revízie kritizovali. Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) a Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) tvrdia, že proti revízii nenamietajú, chcú však, aby sa riešila zákonne. Zdravotná poisťovňa Dôvera považuje rozhodnutie ministerky za „zlé“.