Štvrtok 11.9.2025
Úvodná strana
11. septembra 2025
Fínsky prezident natvrdo: Maďarsko a Slovensko kŕmia ruskú armádu
Fínsky prezident Alexander Stubb vo štvrtok obvinil Maďarsko a Slovensko z financovania „vojnovej mašinérie“ Kremľa nákupom ruskej ropy a ...
11.9.2025 (SITA.sk) - Fínsky prezident Alexander Stubb vo štvrtok obvinil Maďarsko a Slovensko z financovania „vojnovej mašinérie“ Kremľa nákupom ruskej ropy a plynu. Ide o jednu z jeho doteraz najostrejších výčitiek voči členom Európskej únie.
Stubb zároveň počas návštevy Kyjeva vyhlásil, že narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi ukázalo, že Moskva „sa snaží o eskaláciu“ s NATO a že Európa musí vyvíjať ďalší tlak na Rusko.
„Čo sa týka upratania si vlastných záležitostí, myslím si, že (americký) prezident (Donald) Trump má pravdu, keď hovorí, že Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu a plyn,“ povedal Stubb novinárom na tlačovej konferencii. „Prst ukazuje na dve miesta. Jedným je Maďarsko a druhým je Slovensko. A samozrejme, dbáme na to, aby si prezident Trump uvedomoval, kto živí ruskú vojnovú mašinériu nákupom ruských energií,“ dodal.
Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico kritizujú európsku pomoc Ukrajine a snažia sa o užšie vzťahy s Ruskom, konštatuje agentúra AFP.
