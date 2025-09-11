Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.9.2025
11. septembra 2025

Fínsky prezident natvrdo: Maďarsko a Slovensko kŕmia ruskú armádu


Tagy: Ruské energie vojna na Ukrajine

Fínsky prezident Alexander Stubb vo štvrtok obvinil Maďarsko a Slovensko z financovania „vojnovej mašinérie“ Kremľa nákupom ruskej ropy a ...



russia_ukraine_war_finland_18041 676x451 11.9.2025 (SITA.sk) - Fínsky prezident Alexander Stubb vo štvrtok obvinil Maďarsko a Slovensko z financovania „vojnovej mašinérieKremľa nákupom ruskej ropy a plynu. Ide o jednu z jeho doteraz najostrejších výčitiek voči členom Európskej únie.


Stubb zároveň počas návštevy Kyjeva vyhlásil, že narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi ukázalo, že Moskva „sa snaží o eskaláciu“ s NATO a že Európa musí vyvíjať ďalší tlak na Rusko.

Čo sa týka upratania si vlastných záležitostí, myslím si, že (americký) prezident (Donald) Trump má pravdu, keď hovorí, že Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu a plyn,“ povedal Stubb novinárom na tlačovej konferencii. „Prst ukazuje na dve miesta. Jedným je Maďarsko a druhým je Slovensko. A samozrejme, dbáme na to, aby si prezident Trump uvedomoval, kto živí ruskú vojnovú mašinériu nákupom ruských energií,“ dodal.

Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico kritizujú európsku pomoc Ukrajine a snažia sa o užšie vzťahy s Ruskom, konštatuje agentúra AFP.


Zdroj: SITA.sk - Fínsky prezident natvrdo: Maďarsko a Slovensko kŕmia ruskú armádu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruské energie vojna na Ukrajine
nasledujúci článok >>
Generálna prokuratúra by mala preveriť, či Naď neohrozil bezpečnosť Slovenska, vyhlásil Gašpar – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Samsung na IFA 2025 predstavil najtenší tablet Galaxy Tab S11 Ultra a nový Galaxy S25 FE

