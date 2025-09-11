Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. septembra 2025

Generálna prokuratúra by mala preveriť, či Naď neohrozil bezpečnosť Slovenska, vyhlásil Gašpar – VIDEO


Tagy: Bezpečnosť Bývalý minister obrany systém protivzdušnej obrany

Generálna prokuratúra by mala začať preskúmavať, či odovzdaním systému protivzdušnej obrany S-300 a stíhačiek MiG-29 Ukrajine neohrozil bývalý minister obrany ...



gaspar 676x445 11.9.2025 (SITA.sk) - Generálna prokuratúra by mala začať preskúmavať, či odovzdaním systému protivzdušnej obrany S-300 a stíhačiek MiG-29 Ukrajine neohrozil bývalý minister obrany Jaroslav Naď bezpečnosť Slovenska. Vyhlásil to na štvrtkovej tlačovej konferencii podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).


Podobný incident, ako sa stal v Poľsku v súvislosti s ruskými dronmi by totiž podľa Gašpara Slovensko v súčasnosti nevedelo vôbec zvládnuť. Ak sa vecou generálna prokuratúra nebude zaoberať sama, Gašpar podľa vlastných slov podá trestné oznámenie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ruská federácia pravdepodobne týmto chcela demonštrovať len to, ako sme dnes pripravení. A ukazuje sa, že pripravení nie sme vôbec," povedal Gašpar s tým, že to je dôsledok „bačovania" Naďa.

Podpredseda parlamentu zároveň vyzval dozorového prokurátora európskej prokuratúry, ktorý má na starosti vyšetrovanie ekonomickej stránky odovzdania techniky, aby prezentoval verejnosti, kam smeruje vyšetrovanie. „Výsledky vyšetrovania sú zatiaľ nulové," dodal Gašpar.


Zdroj: SITA.sk

