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22. septembra 2026
Fínsky prezident varuje Európu pred prehnanou reakciou na ruské hybridné útoky
Alexander Stubb tvrdí, že Moskva chce oslabiť podporu Ukrajiny, jeho spravodajské služby však nevidia bezprostrednú vojenskú hrozbu. Rusko sa podľa fínskeho ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Alexander Stubb tvrdí, že Moskva chce oslabiť podporu Ukrajiny, jeho spravodajské služby však nevidia bezprostrednú vojenskú hrozbu.
Rusko sa podľa fínskeho prezidenta Alexandra Stubba nesnaží rozpútať rozsiahlu vojnu s NATO, ale hybridnými útokmi zastrašiť Európu a prinútiť ju obmedziť podporu Ukrajiny, napísal portál Politico.
Stubb preto vyzval európskych partnerov, aby zostali ostražití, no nereagovali prehnane.
„Musíme byť veľmi opatrní a pochopiť, že Rusko sa snaží destabilizovať a vystrašiť Európu. Zakaždým, keď na hybridný útok reagujeme prehnane, v tej konkrétnej bitke vlastne vyhralo,“ povedal.
Fínsky prezident očakáva ďalšie hybridné a sabotážne operácie, podľa neho však Rusko nemá záujem ani kapacitu na rozsiahlu vojenskú eskaláciu proti NATO.
Stubb zároveň odmietol varovania niektorých spravodajských služieb, podľa ktorých by mohla nasledovať ruská invázia do ďalších európskych krajín.
„Máme najdlhšiu hranicu NATO s Ruskom. V spravodajských informáciách vidíme aktivitu, ale momentálne žiadnu bezprostrednú vojenskú hrozbu,“ uviedol.
Za správny postup označil nedávne rozhodnutie Nemecka verejne pripísať Rusku zodpovednosť za pokus o dronový útok v Lipsku a oznámiť dôsledky.
Stubb zároveň vyjadril opatrnú nádej pred utorkovým stretnutím Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v New Yorku.
Za možný prvý krok označil rámec prímeria v Čiernom mori týkajúci sa obilia alebo energetiky.
Fínsky prezident nevylúčil ani prípadné stretnutie Zelenského s Vladimirom Putinom na decembrovom samite G20 v Miami. „Bola by to výhra v lotérii,“ povedal, zároveň však zdôraznil, že rokovania sú od takejto možnosti zatiaľ ďaleko.
Zdroj: SITA.sk - Fínsky prezident varuje Európu pred prehnanou reakciou na ruské hybridné útoky © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko sa podľa fínskeho prezidenta Alexandra Stubba nesnaží rozpútať rozsiahlu vojnu s NATO, ale hybridnými útokmi zastrašiť Európu a prinútiť ju obmedziť podporu Ukrajiny, napísal portál Politico.
Stubb preto vyzval európskych partnerov, aby zostali ostražití, no nereagovali prehnane.
„Musíme byť veľmi opatrní a pochopiť, že Rusko sa snaží destabilizovať a vystrašiť Európu. Zakaždým, keď na hybridný útok reagujeme prehnane, v tej konkrétnej bitke vlastne vyhralo,“ povedal.
Rusko nezačne vojnu proti NATO
Fínsky prezident očakáva ďalšie hybridné a sabotážne operácie, podľa neho však Rusko nemá záujem ani kapacitu na rozsiahlu vojenskú eskaláciu proti NATO.
Stubb zároveň odmietol varovania niektorých spravodajských služieb, podľa ktorých by mohla nasledovať ruská invázia do ďalších európskych krajín.
„Máme najdlhšiu hranicu NATO s Ruskom. V spravodajských informáciách vidíme aktivitu, ale momentálne žiadnu bezprostrednú vojenskú hrozbu,“ uviedol.
Nemecko konalo správne
Za správny postup označil nedávne rozhodnutie Nemecka verejne pripísať Rusku zodpovednosť za pokus o dronový útok v Lipsku a oznámiť dôsledky.
Stubb zároveň vyjadril opatrnú nádej pred utorkovým stretnutím Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v New Yorku.
Zelenskyj a Putin
Za možný prvý krok označil rámec prímeria v Čiernom mori týkajúci sa obilia alebo energetiky.
Fínsky prezident nevylúčil ani prípadné stretnutie Zelenského s Vladimirom Putinom na decembrovom samite G20 v Miami. „Bola by to výhra v lotérii,“ povedal, zároveň však zdôraznil, že rokovania sú od takejto možnosti zatiaľ ďaleko.
Zdroj: SITA.sk - Fínsky prezident varuje Európu pred prehnanou reakciou na ruské hybridné útoky © SITA Všetky práva vyhradené.
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