|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 22.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Móric
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Nové recyklačné technológie dávajú možnosť zhodnocovať aj popol
Tagy: PR Recyklácia Technológie
Odpad, ktorý dnes končí na skládkach, môže byť zdrojom nových surovín, palív, elektriny, bioplynu aj organických hnojív. Skupina Brantner na Slovensku rozvíja viacero projektov zameraných na ...
Zdieľať
22.9.2026 (SITA.sk) - Odpad, ktorý dnes končí na skládkach, môže byť zdrojom nových surovín, palív, elektriny, bioplynu aj organických hnojív.
Skupina Brantner na Slovensku rozvíja viacero projektov zameraných na materiálové a energetické zhodnocovanie odpadu. Najnovším je avizovaná spolupráca, ktorú Brantner plánuje so spoločnosťou Slovnaft pri spracovaní popola a škvary z budúceho Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) s využitím technológie GLASY.
Brantner recykláciu popola a škvary predstavil v novembri minulého roka v rakúskom Hohenruppersdorfe. Technológia GLASY je výsledkom viac ako 15 ročného výskumu a vývoja a ide o prvú svojho druhu na svete, ktorá dokáže zo zvyškov po energetickom zhodnotení odpadu získavať sklo s čistotou 99,9999 %. Ročne môže vrátiť do obehu približne 20-tisíc ton skla využiteľného pri výrobe nových obalov, sklenených perál alebo izolačných materiálov. Namiesto uloženia na skládku sa tak sklo vracia do výroby ako plnohodnotná druhotná surovina, čím sa znižuje spotreba kremičitého piesku, sódy, vápenca aj energie potrebnej na výrobu nového skla s pozitívnym dopadom na množstvo vyprodukovaného CO2.
Projekt nadväzuje na dlhodobú stratégiu skupiny Brantner, ktorá sa usiluje zásadne obmedzovať skládkovanie a využívať odpad ako zdroj surovín a energie. Spoločnosť tento prístup uplatňuje pri viacerých druhoch odpadov a v rôznych častiach ich životného cyklu a má ambíciu doručiť riešenia, ktoré životný cyklus materiálov uzatvoria do cirkulárnej slučky.
"Dlhodobo presadzujeme technológie, ktoré majú oporu vo filozofii predchádzať vzniku odpadu a odpad, ktorému nemožno zabrániť, v maximálnej možnej miere materiálovo alebo energeticky zhodnotiť. Slovensko potrebuje modernú infraštruktúru, priemyselné partnerstvá a technológie, ktoré dokážu vrátiť suroviny do obehu alebo z odpadu vyrobiť energiu namiesto jeho uloženia na skládke. Naše projekty ukazujú, že takéto riešenia nie sú vzdialenou víziou. Postupne ich pripravujeme a zavádzame už dnes: od sofistikovaného triedenia po zhodnocovanie jednotlivých druhov odpadov. Ako vidíte, aj zdanlivo nevyužiteľný popol a škvara pre nás predstavujú príležitosť, pre ktorú máme riešenie. Ani popol nás nezastaví," uviedol Tibor Papp, CEO Brantner Green Solutions Slovakia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nové recyklačné technológie dávajú možnosť zhodnocovať aj popol © SITA Všetky práva vyhradené.
Skupina Brantner na Slovensku rozvíja viacero projektov zameraných na materiálové a energetické zhodnocovanie odpadu. Najnovším je avizovaná spolupráca, ktorú Brantner plánuje so spoločnosťou Slovnaft pri spracovaní popola a škvary z budúceho Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) s využitím technológie GLASY.
Brantner recykláciu popola a škvary predstavil v novembri minulého roka v rakúskom Hohenruppersdorfe. Technológia GLASY je výsledkom viac ako 15 ročného výskumu a vývoja a ide o prvú svojho druhu na svete, ktorá dokáže zo zvyškov po energetickom zhodnotení odpadu získavať sklo s čistotou 99,9999 %. Ročne môže vrátiť do obehu približne 20-tisíc ton skla využiteľného pri výrobe nových obalov, sklenených perál alebo izolačných materiálov. Namiesto uloženia na skládku sa tak sklo vracia do výroby ako plnohodnotná druhotná surovina, čím sa znižuje spotreba kremičitého piesku, sódy, vápenca aj energie potrebnej na výrobu nového skla s pozitívnym dopadom na množstvo vyprodukovaného CO2.
Projekt nadväzuje na dlhodobú stratégiu skupiny Brantner, ktorá sa usiluje zásadne obmedzovať skládkovanie a využívať odpad ako zdroj surovín a energie. Spoločnosť tento prístup uplatňuje pri viacerých druhoch odpadov a v rôznych častiach ich životného cyklu a má ambíciu doručiť riešenia, ktoré životný cyklus materiálov uzatvoria do cirkulárnej slučky.
"Dlhodobo presadzujeme technológie, ktoré majú oporu vo filozofii predchádzať vzniku odpadu a odpad, ktorému nemožno zabrániť, v maximálnej možnej miere materiálovo alebo energeticky zhodnotiť. Slovensko potrebuje modernú infraštruktúru, priemyselné partnerstvá a technológie, ktoré dokážu vrátiť suroviny do obehu alebo z odpadu vyrobiť energiu namiesto jeho uloženia na skládke. Naše projekty ukazujú, že takéto riešenia nie sú vzdialenou víziou. Postupne ich pripravujeme a zavádzame už dnes: od sofistikovaného triedenia po zhodnocovanie jednotlivých druhov odpadov. Ako vidíte, aj zdanlivo nevyužiteľný popol a škvara pre nás predstavujú príležitosť, pre ktorú máme riešenie. Ani popol nás nezastaví," uviedol Tibor Papp, CEO Brantner Green Solutions Slovakia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nové recyklačné technológie dávajú možnosť zhodnocovať aj popol © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Recyklácia Technológie
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Fínsky prezident varuje Európu pred prehnanou reakciou na ruské hybridné útoky
Fínsky prezident varuje Európu pred prehnanou reakciou na ruské hybridné útoky