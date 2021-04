Fínsky rozhodca prišiel v zápase o 7 zubov: Aspoň schudnem do leta

Fínsky rozhodca Jukka-Pekka Koistinen prišiel počas zápasu vo fínskej lige o sedem zubov. Vo víkendovom zápase medzi tímami HPK Hämeenlinna a Jukurit Mikkelin ho trafil do tváre odrazený puk.





Ihneď po vhadzovaní poslal puk na bránku domáci Miro Ruokonen, vzápätí sa od brankára Samiho Rayaniemiho nešťastne odrazil do tváre rozhodcu. Arbiter okamžite spadol na ľad a dlho nemohol vstať, ihneď ho odviezli do nemocnice. Po zotavení celú situáciu komentoval s humorom: "Moje telo slablo, akoby niekto vypol svetlá. Ale vedomie sa mi rýchlo vrátilo. Keď som ležal na ľade, zdalo sa mi, že mi všetky zuby vypadli z úst. Zubár mi povedal, že štyri zuby boli úplne vybité a ďalšie tri sú zlomené. Okrem toho mám zlomeninu hornej čeľuste a otras mozgu. Veľmi ma bolia ústa, ale nesťažujem sa. Puk ma mohol zasiahnuť trochu nižšie a zasiahnuť krk, čo by bolo ešte horšie. Nebudem môcť jesť tuhú stravu asi mesiac, ale toto je dobrý režim chudnutia na leto," citoval arbitra fínsky portál iltalehti.fi.Tridsaťosemročný Koistinen je bývalý hokejista a podľa vlastných spomienok mu v hráčskej kariére vypadol iba jeden zub.