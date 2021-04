Michael mi otvoril dvere do formuly 1, tvrdí na adresu svojho slávnejšieho brata Ralf Schumacher

Výsledky museli byť

Rolex Ralf

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.4.2021 (Webnoviny.sk) - Niekdajší pretekár motoristickej formuly 1, Nemec Ralf Schumacher, vyhlásil, že nebyť slávnejšieho brata Michaela, do "efjednotky" by sa pravdepodobne nikdy nedostal."Bez Michaela a nášho spoločného manažéra Williho Webera by som nikdy nebol súčasťou F1. Obaja mi otvorili dvere," povedal 45-ročný Ralf Schumacher pre F1 Insider, citoval ho web sportowefakty.wp.pl.V čase, keď v roku 1997 debutoval v kolotoči F1, jeho starší brat Michael už mal na konte dva majstrovské tituly vo farbách Benettonu.Ako však podotkol, bez potrebných kvalít by mu nepomohla ani prítomnosť hviezdneho brata."Musel som mať dobré výsledky. Vyhral som preteky v Macau, ktoré boli považované za svetový šampionát vo formule 3. V Japonsku som zasa vyhral formulu 3000, čo pre cudzinca nebolo ľahké. Využil som šancu, ktorú mi dal osud," dodal.Ralf Schumacher počas svojej kariéry vyhral šesť pretekov F1 a dvakrát skončil štvrtý v sezónnej celkovej klasifikácii. Počas pretekárskych čias dostal prezývku "Rolex Ralf". Po rokoch sa rozhodol vysvetliť, ako sa zrodila."Po víťazstve na japonskom šampionáte mi McLaren-Mercedes ponúkol testy na okruhu v Hockenheime. Vtedy som už vedel, že vstúpim do F1 vo farbách Jordanu. Pred testami sme spolu s Willim Weberom navštívili jeho starého priateľa, ktorý predával hodinky. Kúpil som si ´rolexky´, nasadil ich na ruku a odišiel do Hockenheimu," začal príbeh o vzniku nevšednej prezývky."V Hockenheime sľúbili rozhovor so mnou novinárovi z jedných kolínskych bulvárnych novín. Nakoniec sa však neuskutočnil, pretože časovo to nevychádzalo. Nahneval sa, že iba strácal čas. Zbadal hodinky na mojom zápästí a namiesto rozhovoru vydal článok o ´rolexkách´ na mojej ruke," zakončil Ralf Schumacher.