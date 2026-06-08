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08. júna 2026

Fínsky súd poslal podnikateľa do väzenia za obchodovanie s thajskými zberačmi bobúľ


Tagy: nútené práce Obchodovanie s ľuďmi Thajsko Zber

Migranti pracovali v Laponsku v podmienkach nútenej práce a po príchode zostávali zadlžení voči firme. Vo



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gettyimages 2242044905 676x451 8.6.2026 (SITA.sk) - Migranti pracovali v Laponsku v podmienkach nútenej práce a po príchode zostávali zadlžení voči firme.

Vo Fínsku odsúdili v pondelok podnikateľa Jukku Krista na dva a pol roka väzenia za obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie thajských sezónnych pracovníkov pri zbere lesných plodov vo Fínsku.


Laponský okresný súd uznal bývalého šéfa spoločnosti Polarica za vinného v 78 prípadoch obchodovania s ľuďmi.


Jeho thajská obchodná partnerka Kalyakorn Phongphitová dostala deväťmesačný trest, pričom vlani už bola odsúdená na tri roky väzenia v inom prípade týkajúcom sa odvetvia zberu bobúľ.



Najväčší prípad


Podľa fínskej verejnoprávnej televízie Yle ide o najväčší prípad obchodovania s ľuďmi v dejinách krajiny.


Súd konštatoval, že dvojica zavádzala thajských pracovníkov o možnostiach zárobku aj pracovných podmienkach.


Zberači po príchode do Fínska v roku 2022 čelili vysokým nákladom na cestu a ubytovanie, v dôsledku čoho zostávali zadlžení voči firme a napriek dlhým pracovným dňom takmer nič nezarobili. Súd uviedol, že „zber bobúľ sa stal nútenou prácou“.



Nesmie podnikať


Kristo dostal zároveň päťročný zákaz podnikateľskej činnosti a prišiel aj o vojenskú hodnosť. Odsúdení a spoločnosť Polarica musia poškodeným vyplatiť približne 500-tisíc eur ako odškodnenie za finančné škody a psychickú ujmu.


Fínske úrady v posledných rokoch sprísnili kontroly v sektore zberu lesných plodov po viacerých prípadoch zneužívania zahraničných pracovníkov.


Koncom mája fínske úrady pre hospodársku súťaž oznámili odhalenie kartelu viacerých spoločností vrátane Polaricy, ktoré mali roky koordinovať nízke výkupné ceny pre zberačov.




Zdroj: SITA.sk - Fínsky súd poslal podnikateľa do väzenia za obchodovanie s thajskými zberačmi bobúľ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nútené práce Obchodovanie s ľuďmi Thajsko Zber
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