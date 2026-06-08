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08. júna 2026

Francúzske stíhačky NATO zostrelili nad Lotyšskom bezpilotné lietadlo


Tagy: Dron Pobaltie Rusko-ukrajinský konflikt Stíhačka Vojna na Ukrajine zostrelenie

Aliancia prvýkrát zasiahla proti dronu v lotyšskom vzdušnom priestore v rámci misie Baltic Air Policing. Francúzske stíhačky NATO rozmiestnené v



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gettyimages 471651698 676x451 8.6.2026 (SITA.sk) - Aliancia prvýkrát zasiahla proti dronu v lotyšskom vzdušnom priestore v rámci misie Baltic Air Policing.

Francúzske stíhačky NATO rozmiestnené v Pobaltí zostrelili nad Lotyšskom bezpilotné lietadlo, ktoré podľa tamojšej armády narušilo vzdušný priestor v dôsledku ruského elektronického boja.


Incident v pondelok potvrdili lotyšské ozbrojené sily aj ministerka zahraničných vecí Baiba Bražeová.


Ide o prvý prípad, keď misia NATO Baltic Air Policing zasiahla proti zablúdenému dronu nad územím Lotyšska.



Dron neznámeho pôvodu


Lotyšská armáda uviedla, že išlo o „zahraničné bezpilotné lietadlo“, jeho pôvod však nezverejnila.


„Ďakujeme našim francúzskym spojencom za zostrelenie dronu, ktorý vletel do lotyšského vzdušného priestoru,“ napísala Bražeová na sociálnej sieti X.


Podľa hovorcu litovských ozbrojených síl Gintautasa Čiunisa vzlietli dve francúzske stíhačky zo základne Šiauliai na severe Litvy a dron zostrelili približne o 10.00 hod. miestneho času (09.00 hod. SELČ)



Elektronický boj


Pri predchádzajúcom incidente rumunská stíhačka pôsobiaca v Litve zostrelila 19. mája ukrajinský dron nad Estónskom.


Ukrajinské aj ruské drony už od začiatku vojny na Ukrajine opakovane dopadli na územie Litvy, Lotyšska a Estónska.


Miestne úrady tvrdia, že bezpilotné lietadlá často zablúdia v dôsledku ruských systémov elektronického boja.




Zdroj: SITA.sk - Francúzske stíhačky NATO zostrelili nad Lotyšskom bezpilotné lietadlo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dron Pobaltie Rusko-ukrajinský konflikt Stíhačka Vojna na Ukrajine zostrelenie
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