FinVision 2019:Automatizácia dokáže firmy odbremeniť a umožniť im rásť

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (OTS) -Ako na tieto výzvy reagovať prezradila konferencia FinVision 2019, ktorú organizovala spoločnosť DATALAN a určená je firmám a podnikom z finančného, telekomunikačného, priemyselného a výrobného sektora.povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DATALAN-u Marek Paščák.Jednou z ciest, ako fungovať efektívnejšie, môže byť OpenPlatform – riešenie, ktoré ponúka funkcionality webového operačného systému. Vďaka tomu dokáže užívateľ v internetovom prehliadači spúšťať špecializované aplikácie, schopné medzi sebou komunikovať a zdieľať dáta. Ich výhodou je, že sú malé, nezaťažujú systém a ich vývoj ušitý na mieru potrieb konkrétneho zákazníka je lacná.vysvetlil Peter Širka z DATALAN-u, ktorý stojí za vývojom tohto unikátneho a aj v zahraničí oceňovaného softvéru.Ako sa dá digitálny svet presunúť do toho fyzického, ukázal zástupca technologického partnera konferencie, inovatívnej slovenskej spoločnosti DORPS. Vďaka platforme XARatec a holografickým okuliarom sa používateľ dostane do rozšírenej reality.priblížil. Technológia je využiteľná aj v školení a asistencii nových zamestnancov, predaji nehnuteľností, či pri simulácii pohybu robotov v automobilke.Experti z DATALAN-u hostí FinVision 2019 zase upozornili okrem iného i na to, že aj na nich sa môže vzťahovať nový kybernetický zákon. Fin-tech podniky pôsobia v sektoroch, na ktoré sa nová legislatíva sústredí. Firmy, ktorých sa nový zákon týka, by mali v priebehu pol roka rozbehnúť potrebné bezpečnostné opatrenia a do dvoch rokov by mali byť schopné prejsť bezpečnostným auditom. Ak si svoje povinnosti nesplnia, hrozia im vysoké pokuty.znelo upozornenie odborníka, ktorý sa tejto téme v DATALANe ako IT firme, zameranej aj na oblasť cyber security, venuje.Cieľom spoločnosti DATALAN je nielen prinášať nové nápady a trendy, ale ich priamo prenášať do slovenskej biznis reality. O takéto tipy sa IT odborníci podelili aj na konferencii FinVision 2019. Príkladom bola prezentácia o nástroji MS SharePoint, ktorý mnohé firmy majú, ale veľká časť používateľov vôbec nepracuje s jeho potenciálom - využívajú ho iba ako úložisko a nie prostredie, ktoré umožňuje vývoj aplikácií na mieru. V prostredí SharePointu sa však dá riešiť celá firemná agenda od registrácie áut, cez žiadanky o dovolenku až po diskusné fórum zamestnancov a denné menu podnikovej jedálne.Jedným z riešení, ktoré taktiež umožňujú automatizovať rutinné firemné procesy, sú chatboty. Ako dokážu pomôcť pri poskytovaní technickej podpory zákazníkom, priblížil konzultant z DATALAN-u, ktorý na vývoji riešenia využívajúceho umelú inteligenciu priamo pracuje. Práve téma AI a chatboty zaujíma podľa prieskumu medzi hosťami FinVision 2019 až 42 % zástupcov fintech firiem, a 19 % plánuje takéto riešenie v najbližšom období implementovať alebo sa im hlbšie venovať. Na top priečkach rebríčku IT priorít sa okrem AI, chatbota, open platformy, virtuálnej reality, či témy cyber security ocitol aj monitoring tak infraštruktúry, ako aj procesov a prístupov, a nástroje na tvorbu a jednoduché využívanie webových appiek a API.Čím viac sofistikovaných riešení spoločnosť využíva, tým viac by mala dbať aj na digitálnu bezpečnosť. Ochromenie informačných systémov a aplikácií totiž dokáže paralyzovať celú firmu. A nielen to. V digitálnej podobe sa dnes spracováva stále viac citlivých údajov, ktorých únik môže predstavovať zásadný problém.Aj preto DATALAN na konferenciu pozval spoločnosť F5 Networks, ktorej zástupcovia hosťom vysvetlili dôležitosť zabezpečenia kritických webových aplikácií s Webovým Aplikačným Firewallom a taktiež predstavili F5 SSL Orchestrátor ako nástroj pre využitie už existujúcich bezpečnostných riešení aj v prípade najnovších šifrovacích metód.Partnermi konferencie FinVision 2019 boli aj globálne značky Samsung, IBM, HPE, a EPSON. Každá praktickým spôsobom predstavila to najlepšie a aktuálne zo svojho portfólia, čo môže zákazníkom bánk, finančných inštitúcií, poisťovní, telekomunikačným operátorom, ale aj výrobným závodom zlepšovať a zefektívňovať služby svojim zákazníkom.S podtitulom Dokážu technológie zázraky? mala konferencia za cieľ odštartovať otvorenú a inšpiratívnu diskusiu o tom, ako moderné technológie využívať účelne a zmysluplne. A preto sa diskutovalo nielen o umelej inteligencii a strojovom učení, či možnostiach zabezpečenia sietí, ale spíkri spolu s hosťami sa venovali aj automatickému vyťažovaniu elektronickej schránky na slovensko.sk, novým možnostiam tlače, či automatickému spracovaniu dokumentov.dodala Zuzana Škodová Prochotská, výkonná riaditeľka DATALAN-u.Kompletné informácie o konferencii, hlavné témy a program, fotoreportáž, infografiku s výsledkami z prieskumu medzi hosťami ako aj prezentácie spíkrov nájdete na www.finvision.sk