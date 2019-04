Mzdy aj zamestnanosť v Británii za 3 mesiace vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 16. apríla (TASR) - Platy britských zamestnancov za tri mesiace do konca februára 2019 vzrástli najstrmšie za vyše jednu dekádu. Počet nezamestnaných sa mierne znížil, vďaka novým pracovným miestam. Informoval o tom v utorok štatistický úrad ONS.To naznačuje, že firmy pre neistotu spojenú s brexitom uprednostňujú vytváranie nových pracovných miest pred dlhodobými investíciami do zariadenia.Podľa ONS sa priemerná mzda vrátane odmien v období december - február zvýšila medziročne o 3,5 %. To bolo najväčšie tempo jej rastu od polovice roka 2008, aj keď v samotnom februári sa mierne spomalilo. Analytici takýto výsledok očakávali.Priemerná mzda bez odmien stúpla oproti predchádzajúcemu roku o 3,4 %, čo je tiež v súlade s odhadmi. Tempo rastu miezd je ale stále pomalšie ako 4 % pred finančnou krízou spred vyše desiatich rokov.Po očistení o infláciu vzrástli mzdy vrátane odmien v sledovanom období o 1,5 %, najviac od leta 2016.Počet nezamestnaných za tri mesiace do konca februára klesol o 27.000 na 1,34 milióna. Aj počet ľudí, ktorí majú prácu, sa tiež prakticky nezmenil a dosiahol rekordnú úroveň 32,7 milióna.Miera nezamestnanosti Spojeného kráľovstva na úrovni 3,9 % je najnižšia od konca roku 1975.uviedol Matt Hughes z ONS.