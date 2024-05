Fio banka umožňuje svojim klientom odosielať aj prijímať okamžité platby. Službu poskytuje svojim klientom zadarmo

6.5.2024 (SITA.sk) - Od dnešného dňa môžu klienti Fio banky odosielať a prijímať platby od iných bánk v okamžitom režime. Fio banka sa tak zapája do systému, ktorý klientom urýchli platobný styk v eurách a hlavne im umožní platby realizovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.Jednorazovú platbu až do výšky 4 000 EUR je možné zaslať ako okamžitú platbu, a to bankám, ktoré podporujú prijatie takýchto platieb. Odosielanie a prijímanie okamžitých platieb ponúka Fio banka úplne zadarmo.„Záujem o okamžité platby sme vnímali relatívne silno a máme radosť, že túto novinku môžeme klientom Fio banky konečne predstaviť. Sme presvedčení, že okamžité platby poskytnú našim klientom výrazné výhody a zjednodušia ich finančné transakcie. Okamžité platby sú zadarmo a teší nás, že môžeme prispieť k zlepšeniu klientskej skúsenosti.“ komentuje novinku obchodný riaditeľ Fio banky Jan Bláha.Informačný servis