Nitriansky súd vrátil pozemky legitímnym majiteľom, odsúdenému podvodníkovi uložil trest odňatia slobody

6.5.2024 (SITA.sk) - Krajský súd v Nitre definitívne rozhodol o tom, že pozemky v katastrálnom území Veľké Zálužie v okrese Nitra patria do dedičstva po zosnulom legitímnom majiteľovi.Ako informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová , páchateľ, ktorý si pozemky prisvojil podvodným konaním, bol na základe obžaloby prokurátorky Okresnej prokuratúry Nitra za svoje skutky právoplatne potrestaný. Pozemky sa na základe žaloby prokurátora v civilnom sporovom konaní navrátili do vlastníctva zosnulého ku dňu jeho smrti a môžu byť predmetom dedičského konania.„Pre záchranu pozemkov pre dedičov podal prokurátor Krajskej prokuratúry Nitra žalobu o určenie vlastníctva k pozemkom, ktoré ku dňu smrti patrili zosnulému vlastníkovi, a ktoré neoprávnená osoba nezákonne získala a následne predala Poľnohospodárskemu družstvu vo Veľkom Záluží. K pozemkom sa osoba dostala v rozpore so zákonom tak, že nepravdivo urobila vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam do notárskej zápisnice," uviedla Drobová.Doplnila, že skutoční majitelia sa o pochybných prevodoch dozvedeli náhodou. Odsúdenému podvodníkovi súd uložil trest odňatia slobody vo výmere dva roky, ktorý mu podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu v trvaní tri roky.