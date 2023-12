Firemná výzva za zlepšenie právneho postavenia LGBTI+ ľudí na Slovensku získala Cenu Inakosti

19.12.2023 (SITA.sk) -Cena Inakosti za líderstvo v biznise je udeľovaná aktivitám firemného sektora, ktoré prispievajú k zlepšeniu života LGBTI+ ľudí, presadzovaniu ich ľudských práv, odstraňovaniu predsudkov a diskriminácie. Výzva firemného sektora vznikla v máji 2023 a odvtedy sa pod ňu podpísalo už 64 firiem pôsobiacich na Slovensku. Vedenie krajiny vyzývajú, aby zlepšila práva a životné podmienky LGBTI+ ľudí na Slovensku, ktoré naďalej patrí medzi posledné krajiny EÚ bez právneho rámca pre páry rovnakého pohlavia a ich rodiny."Je viac ako len výzva k činom. Je to výzva na uznanie vnútornej hodnoty a dôstojnosti každého jednotlivca bez ohľadu na jeho orientáciu alebo rodovú identitu. Je to vízia firiem, ktorá rezonuje so základnými princípmi férovosti, spravodlivosti a ľudskosti. Dokazuje, že firmy môžu a mali by byť silou dobra a silou zmeny,” približuje Martina Bednár, koordinátorka výzvy a konzultantka v spoločnosti SAP.Firemná výzva poukazuje na to, že rovnosť nie je len morálnym imperatívom, ale aj kľúčovou hnacou silou hospodárskeho rastu a sociálneho pokroku. S podporou firiem podpísaných pod výzvou vznikla štúdia Ekonomické výhody inklúzie LGBTI+ ľudí na Slovensku , ktorú vypracovala organizácia Open for Business. Firmy prostredníctvom nej poukazujú na to, prečo je inklúzia ekonomicky a spoločensky výhodná a zároveň upozorňuje na možné riziká v prípade, že sa právna akceptácia a postavenie LGBTI+ ľudí nezmení."Dlhodobou prioritou spoločnosti Henkel Slovensko, ako aj ďalších veľkých i malých zamestnávateľov na Slovensku zapojených do výzvy, je vytvárať na pracovisku prostredie podporujúce rozmanitosť a inklúziu a rovnako vplývať na svet mimo firmy a ísť príkladom. Veľmi si vážime, že Iniciatíva Inakosť naše úsilie ocenila a sme hrdí, že sme mohli dodať odvahu iným spoločnostiam nebáť sa prejaviť svoj názor. Veríme, že sa k nám pridá viac firiem, ktorým záleží na budúcnosti Slovenska,” hovorí Alica Štepánová Kolárová, riaditeľka HR Henkel Slovensko a regionálna HR business partnerka pre Európu.Koordinátori firemnej výzvy avizovali, že budú naďalej pokračovať vo svojich aktivitách a apelovať na vládu SR, aby podnikla kroky na zlepšenie postavenia LGBTI+ občanov."Cena Inakosti ukazuje, že naše úsilie o pozitívnu zmenu v spoločnosti má zmysel. Sme vďační za toto uznanie a budeme naďalej robiť všetko pre to, aby sa nielen naša firma, ale celá krajina stala bezpečným miestom pre všetkých,” dodáva Martina Hlisnikovská, manažérka pre rovnosť, inklúziu a diverzitu v spoločnosti IKEA.Signatári firemnej výzvy: 1st CLASS AGENCY, 2muse, Accenture, AI:Dental, Allheads, AMI Communications, Amazon, Applepie, Aston ITM, BBH, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Covestro, Creditcall, Curaprox, Dedoles, Dopravný podnik Bratislava, DTSE SK, DXC Technology, EfectFit, ESET, Goodrequest, Henkel Slovensko, Hillbridges, IBM, IKEA, Komerční banka, Kyndryl, Lenovo, Martinus, Mediaboard, Mile, Milk, NN, Novinski, O2, OLO, Orange, Panta Rhei, Pixel Federation, Pohoda Festival, Profesia, Protos Productions, PS:Digital, PwC, Resonate, Sadovsky & Architects, SAP, Seesame, SHELL Slovakia, Slovák & Friends, Swiss Re, Takeda, Titans, TrollWall, Triad, ui42, Vacuumlabs, Volkswagen Slovakia, VSE, ZSE.Informačný servis