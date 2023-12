Rusko už do bojov verbuje aj žoldnierov s infekčnými ochoreniami ako HIV a hepatitída, tvrdí Ukrajina

HIV a hepatitída

Nábory Wagnerovej skupiny

19.12.2023 (SITA.sk) -ktorá je podriadená ruskému ministerstvu obrany, začala s verbovanímpre vojnu na Ukrajine. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na nezávislé ruské internetové médium Važnyje istorii.Na ruských sociálnych sieťach sa začali objavovať oznámenia, že Redut prijme chlapcov s HIV a hepatitídou. Ponúka pritom zmluvu na šesť mesiacov s platom 230-tisíc rubľov a možnými bonusmi.Keď novinár zo spomenutého média zavolal na inzerát a predstavil sa ako muž s HIV, ktorý chce ísť do vojny, náborový pracovník ho informoval, že zmluvu uzatvorí so súkromnou vojenskou skupinou Redut, pričom dodal, že dobrovoľník s HIV si potrebuje so sebou vziať lieky. „Poskytujeme len to, v čom budete bojovať. Lieky si kúpite v Donecku, neprivezieme ich,“ povedal v telefóne náborový pracovník.Pacienti infikovaní HIV a hepatitídou nemôžu podľa ruských zákonov oficiálne uzavrieť zmluvu s ruským ministerstvom obrany.Minulý rok ukrajinská rozviedka informovala, že ruská žoldnierska Wagnerova skupina začala na Ukrajine masovo verbovať vojnových zajatcov, ktorí trpia vážnymi infekčnými chorobami, najmä HIV a hepatitídou typu C.