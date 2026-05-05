Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Firma Maersk tvrdí, že jej loď prešla Hormuzským prielivom pod americkou eskortou
Tagy: Americké námorníctvo americko-iránsky konflikt Hormuzský prieliv Perzský záliv Vojna na Blízkom východe
5.5.2026 (SITA.sk) - Americké eskorty lodí v Hormuzskom prielive sú súčasťou čerstvej operácie Washingtonu označovanej ako „Project Freedom“.
Dánsky nákladný gigant Maersk v utorok oznámil, že jedna z jeho lodí úspešne preplávala Hormuzským prielivom pod americkou eskortou. Loď Alliance Fairfax s americkou vlajkou po februárovom vypuknutí vojny uviazla v Perzskom zálive a dostala možnosť odplávať v sprievode americkej armády.
„Plavidlo následne 4. mája opustilo Perzský záliv v sprievode amerických vojenských prostriedkov,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení. „Prechod bol dokončený bez incidentov a všetci členovia posádky sú v bezpečí a nezranení.“
Americké eskorty lodí v Hormuzskom prielive sú súčasťou čerstvej operácie Washingtonu označovanej ako „Project Freedom“, ktorej cieľom je obnoviť komerčnú lodnú dopravu po jej výraznom obmedzení v dôsledku konfliktu s Iránom. Podľa amerického centrálneho velenia ide o prvé praktické kroky na vyvedenie stoviek uviaznutých plavidiel z Perzského zálivu, pričom lode sprevádzajú vojnové plavidlá a letectvo USA.
Operácia sa však odohráva v mimoriadne napätom prostredí - Irán opakovane varoval, že akýkoľvek nekoordinovaný vstup do prielivu bude považovať za nepriateľský krok a hrozí útokmi na lode aj americké sily. V ostatných hodinách pritom došlo k viacerým incidentom vrátane útokov dronmi, raketami či nasadenia rýchlych člnov proti lodiam v oblasti.
Spojené štáty zároveň deklarujú, že eskorty majú aj humanitárny rozmer - pomôcť tisícom námorníkov uviaznutých v regióne - no operácia výrazne zvyšuje riziko ďalšej eskalácie konfliktu v jednom z najdôležitejších energetických koridorov sveta.
Zdroj: SITA.sk - Firma Maersk tvrdí, že jej loď prešla Hormuzským prielivom pod americkou eskortou © SITA Všetky práva vyhradené.
Šesť desaťročí slovenského mora: Zemplínske múzeum otvára výstavu počas Noci múzeí a galérií
Nie veľká vojna, ale menšie útoky. Európa sa obáva, že Putin čoskoro otestuje NATO
