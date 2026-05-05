|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 5.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lesana, Lesia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Šesť desaťročí slovenského mora: Zemplínske múzeum otvára výstavu počas Noci múzeí a galérií
Tagy: Noc múzeí a galérií PR Výstava
Zemplínske múzeum v Michalovciach opäť oživuje históriu regiónu. Pri príležitosti jubilea nášho najznámejšieho vodného diela pripravilo unikátnu výstavu, ktorá nás prenesie do čias ...
Zdieľať
5.5.2026 (SITA.sk) - Zemplínske múzeum v Michalovciach opäť oživuje históriu regiónu.
Pri príležitosti jubilea nášho najznámejšieho vodného diela pripravilo unikátnu výstavu, ktorá nás prenesie do čias najväčšej slávy Zemplínskej šíravy.
V rámci celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií sa brány Zemplínskeho múzea otvoria s témou, ktorá je hlboko zapísaná v srdciach obyvateľov a návštevníkov Zemplína. Výstava s názvom "Šesť desaťročí Zemplínskej šíravy" ponúkne už 16. mája 2026 jedinečný pohľad na históriu, rozvoj a kultúrny odkaz tohto výnimočného miesta.
Expozícia v priestoroch Zimnej záhrady kaštieľa je výsledkom niekoľkomesačnej práce a osobných stretnutí s pamätníkmi, bývalými pracovníkmi v cestovnom ruchu a návštevníkmi. Vďaka ich svedectvám a darovaným predmetom získala výstava autentický charakter, ktorý návštevníkom priblíži atmosféru letných sezón.
Tešiť sa môžete na kolekciu historických predmetov, dobové fotografie a videozáznamy, ktoré zachytávajú ikonické stavby, architektonické skvosty a nezabudnuteľné výletné lode, ktoré sa stali symbolom rekreácie na dominante michalovského kraja. Zistite, ako fungovali rekreačné zariadenia, služby a kultúrny program, ktorý zvečnil obraz tejto doby v pamäti regiónu.
Zemplínska šírava začala písať svoju oficiálnu históriu 12. augusta 1966, kedy bola pod pôvodným názvom "Vihorlatská Sĺňava" odovzdaná do užívania. Od tohto momentu sa stala druhou najnavštevovanejšou destináciou v krajine, hneď po Vysokých Tatrách. Svoju najväčšiu slávu zažila v 70. rokoch, pričom v roku 1973 dosiahla rekordnú návštevnosť 1,7 milióna ľudí.
Výstava mapuje túto fascinujúcu cestu – od prvých plánov v 50. rokoch, cez náročnú výstavbu, až po obdobie, kedy na jej hladine kraľovali lode ako Vihorlat či Zarja. Vychutnajte si aj vy návrat do najslávnejšieho obdobia "slovenského mora" v rámci špeciálneho programu, ktorý predstaví nielen minulosť, ale aj súčasné formy trávenia voľného času v regióne. Výstava bude sprístupnená 16. mája 2026 od 16:00 do 20:00 a potrvá až do 30. augusta 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Šesť desaťročí slovenského mora: Zemplínske múzeum otvára výstavu počas Noci múzeí a galérií © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri príležitosti jubilea nášho najznámejšieho vodného diela pripravilo unikátnu výstavu, ktorá nás prenesie do čias najväčšej slávy Zemplínskej šíravy.
V rámci celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií sa brány Zemplínskeho múzea otvoria s témou, ktorá je hlboko zapísaná v srdciach obyvateľov a návštevníkov Zemplína. Výstava s názvom "Šesť desaťročí Zemplínskej šíravy" ponúkne už 16. mája 2026 jedinečný pohľad na históriu, rozvoj a kultúrny odkaz tohto výnimočného miesta.
Spomienky na zlatú éru
Expozícia v priestoroch Zimnej záhrady kaštieľa je výsledkom niekoľkomesačnej práce a osobných stretnutí s pamätníkmi, bývalými pracovníkmi v cestovnom ruchu a návštevníkmi. Vďaka ich svedectvám a darovaným predmetom získala výstava autentický charakter, ktorý návštevníkom priblíži atmosféru letných sezón.
Tešiť sa môžete na kolekciu historických predmetov, dobové fotografie a videozáznamy, ktoré zachytávajú ikonické stavby, architektonické skvosty a nezabudnuteľné výletné lode, ktoré sa stali symbolom rekreácie na dominante michalovského kraja. Zistite, ako fungovali rekreačné zariadenia, služby a kultúrny program, ktorý zvečnil obraz tejto doby v pamäti regiónu.
Príbeh slovenského mora
Zemplínska šírava začala písať svoju oficiálnu históriu 12. augusta 1966, kedy bola pod pôvodným názvom "Vihorlatská Sĺňava" odovzdaná do užívania. Od tohto momentu sa stala druhou najnavštevovanejšou destináciou v krajine, hneď po Vysokých Tatrách. Svoju najväčšiu slávu zažila v 70. rokoch, pričom v roku 1973 dosiahla rekordnú návštevnosť 1,7 milióna ľudí.
Výstava mapuje túto fascinujúcu cestu – od prvých plánov v 50. rokoch, cez náročnú výstavbu, až po obdobie, kedy na jej hladine kraľovali lode ako Vihorlat či Zarja. Vychutnajte si aj vy návrat do najslávnejšieho obdobia "slovenského mora" v rámci špeciálneho programu, ktorý predstaví nielen minulosť, ale aj súčasné formy trávenia voľného času v regióne. Výstava bude sprístupnená 16. mája 2026 od 16:00 do 20:00 a potrvá až do 30. augusta 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Šesť desaťročí slovenského mora: Zemplínske múzeum otvára výstavu počas Noci múzeí a galérií © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Noc múzeí a galérií PR Výstava
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trnava môže mať historicky prvú primátorku, Eva Nemčovská ohlásila kandidatúru – VIDEO
Trnava môže mať historicky prvú primátorku, Eva Nemčovská ohlásila kandidatúru – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Firma Maersk tvrdí, že jej loď prešla Hormuzským prielivom pod americkou eskortou
Firma Maersk tvrdí, že jej loď prešla Hormuzským prielivom pod americkou eskortou