Firma Schaeffler zavtvorí pre brexit dva závody v Británii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Herzogenaurach 6. novembra (TASR) - Nemecký dodávateľ automobilových dielov Schaeffler má v pláne zredukovať svoju výrobu v Británii v dôsledku brexitu. Spoločnosť v utorok oznámila, že v Spojenom kráľovstve zatvorí dva závody.Továrne v Plymouthe na juhu Anglicka a Llanelli vo Walese zatvoria svoje brány v strednodobom časovom horizonte. Ale ďalší závod v Sheffielde bude pokračovať v prevádzke.Výroba z dvoch zatvorených tovární bude presunutá do viacerých krajín - do Nemecka, Číny, Južnej Kórey a USA, oznámila centrála spoločnosti v bavorskom meste Herzogenaurach.Ale brexit nie je jediným dôvodom tohto rozhodnutia, upozornil šéf európskej divízie spoločnosti Schaeffler Jürgen Ziegler. Dodal však, že potreba pripraviť sa na rôzne scenáre brexitu rozhodnutie o zatvorení britských závodov urýchlila.Svoju úlohu zohral aj fakt, že len 15 % komponentov vyrobených v Británii zostáva na tomto trhu a väčšina z nich sa vyváža do Európskej únie.Nemecká spoločnosť plánuje prediskutovať svoje plány so zástupcami britských zamestnancov.Z celkového počtu 92.000 zamestnancov spoločnosti Schaeffler na celom svete pre ňu v Británii pracuje 1000 ľudí.