Podnikateľ Marian K. mal požiadať o prepustenie z väzby

Bratislava 6. novembra (TASR) - Podnikateľ Marian K., ktorý je v súčasnosti vo väzbe za ekonomickú trestnú činnosť, mal požiadať o prepustenie z väzby. Dôvodom by mali byť prieťahy v konaní zo strany vyšetrovacích orgánov. Uviedol to pre televíziu Joj jeho advokát Martin Pohovej.povedal Pohovej pre TV Joj.Ďalej uviedol, že orgány činné v trestnom konaní dodnes neuviedli dôvody náhleho prevozu Mariana K. z bratislavského ústavu na výkon väzby do Leopoldova. Tvrdí, že jeho klient doteraz nedostal vysvetlenie dôvodov, pre ktoré sa konali domové prehliadky.Marian K. je vo väzbe vo veci zmeniek v prípade TV Markíza.