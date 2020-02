Firma z Číny chce z Bratislavy odviezť humanitárnu pomoc, musí však dodržať pár podmienok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Letecká spoločnosť z Číny by chcela odviezť z bratislavského letiska humanitárnu pomoc. Tú má sľúbenú od slovenských podnikateľov, ktorí majú firmy v Číne. Informoval o tom minister dopravy Árpád Érsek po stredajšom rokovaní vlády.Slovensko podľa neho urobí všetky opatrenia, aby lietadlo mohlo pristáť. Ako však minister upozornil, musia byť dodržané aj bezpečnostné podmienky, aby sa nový koronavírus nerozšíril.Našou podmienkou je, že posádka lietadla musí prespať v lietadle. Nakladanie materiálu, ktorý odvezú do Číny, tak bude podľa Érseka bezpečné."Lietadlo bude na tú jednu noc strážené, aby náhodou sa niekto z toho lietadla nedostal von a ostatné opatrenia máme zabezpečené, čo sa týka nakladania materiálu," uviedol.Spravíme podľa Érseka všetky bezpečnostné opatrenia, aby neprišlo k styku osôb s tými, ktorí budú v lietadle. Tieto podmienky ešte v stredu pošleme Číne. Ak ich bude akceptovať, lietadlo by malo pristáť vo štvrtok doobeda.