Gál uzavrel problém s nominovaním sudcu do Luxemburgu, prenechal ho pre novú vládu

Negatívny rekordér

Žiaden kandidát neuspel

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Téma slovenského kandidáta na post dodatočného sudcu všeobecného súdu Európskej únie v Luxemburgu je pre súčasnú vládu uzavretá. Uviedol to po stredajšom rokovaní minister spravodlivosti Gábor Gál ( Most-Híd ) pre agentúru SITA. Problematika počká na novú vládu, ktorá vzíde z februárových parlamentných volieb.Slovensko je pri obsadzovaní tohto postu absolútnym „negatívnym rekordérom“, pretože naň nominovalo štyroch kandidátov. Žiadny z nich však nevyhovoval. Medzi nimi bol napríklad aj bývalý politik Radoslav Procházka.„Áno. Máme už krátko pred voľbami a už nie je dobré riešiť takéto závažné veci na poslednú chvíľu. Ctíme mandát novej vlády a novej parlamentnej väčšiny, toto musia už doriešiť oni,“ povedal Gál.Na otázku, v čom sú podľa neho príčiny neúspechu, uviedol, že Slovensko poslalo aj kvalitných ľudí a je ťažké jasne pomenovať dôvody ich odmietnutia.„Mali sme dostatok dobrých kandidátov, pričom Súdna rada SR vybrala spomedzi nich. Druhá vec je to, že ich poradná komisia súdu neakceptovala,“ dodal.Mária Patakyová, Radoslav Procházka, Ivan Rumana ani Michal Kučera neuspeli aj napriek tomu, že ich vybrala súdna rada. Patakyovej vyčítal poradný výbor európskeho súdu nedostatočnú znalosť francúzskeho jazyka, Procházkovi nedostatočný morálny kredit. Rumana neuspel pre slabú znalosť prejednávanej agendy. Obdobný problém mal aj posledný kandidát, advokát Michal Kučera.Pri výbere kandidáta má dôležité slovo aj súdna rada, ktorá o uchádzačoch hlasuje. Schváleného kandidáta po nej musí ešte odobriť vláda SR. Slovensko je jedinou krajinou, ktorá sa stále iba pokúša obsadiť tento post, a to od roku 2016. Postupne poslalo štyroch kandidátov, ani jeden z nich však neuspel.Ostatné krajiny Európskej únie obsadzovali post na maximálne dva pokusy, Slovensko je tak v tejto súvislosti absolútnym negatívnym rekordérom.