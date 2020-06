Firma z východného Slovenska ohlásila hromadné prepúšťanie, o prácu môžu prísť až dve tretiny zamestnancov

Celosvetové ochladenie ekonomiky

Rokovanie s odborármi

Ohrozených v prvej fáze je 47 zamestnancov

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje za mesiac máj v Prešovskom kraji rozšírenie už v apríli nahláseného hromadného prepúšťania. Ohrozených je aktuálne sto pracovných pozícií u jedného zamestnávateľa.Ako agentúru SITA informovala Mária Hrehová z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, ide o zamestnávateľa z oblasti výroby ostatných špecializovaných strojov, ktorý nahlásil hromadné prepúšťanie v dvoch fázach na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom.O akého zamestnávateľa ide, ústredie práce nekonkretizuje.Agentúre SITA sa podarilo zistiť, že nahlásené prepúšťaniesa týka sninskej spoločnosti Unex Slovakia, a.s.. O prácu v nej môžu prísť až dve tretiny zamestnancov. Informáciu potvrdil hovorca akcionára, ktorým je česká spoločnosť Unex, a.s. Boris Keka.Ako uviedol, dôvody prepúšťania súvisia s celkovou ekonomickou situáciou vo svete. „Prišlo k celosvetovému ochladeniu ekonomiky a z toho vyplývajúcemu poklesu zákazkovej náplne pre všetky výrobné podniky spoločnosti Unex,“ konkretizoval pre agentúru SITA.„Pri globálnom poklese sa to premieta do oboch podnikov. Práve z európskych a amerických trhov prišlo významné zákazkové obmedzenie, niektoré firmy dokonca na druhý polrok zastavili všetky objednávky. Keďže sa výrazne znížila zákazková náplň pre druhú polovicu tohto roka, musela firma reagovať tak, že pristúpila k zníženiu počtu zamestnancov týkajúceho sa všetkých závodov Unexu v materskom Uničove, ale aj Olomouci a Snine,“ uviedol Keka.Zároveň dodal, že hromadné prepúšťanie nahlásili na úradoch práce v Čechách aj na Slovensku. V českých podnikoch už v máji dostalo vyše 200 zamestnancom aj prvé výpovede.Ako agentúre SITA potvrdil člen predstavenstva Odborového zväzu KOVO Jozef Balica, spoločnosť už hromadné prepúšťanie, týkajúce sa v dvoch fázach celkovo stovky pracovných miest, prerokovala aj s odborármi.„Vieme o tom, aktuálne čakáme čo bude ďalej. Bola podpísaná dohoda o 65-percentom režime náhrady mzdy pri nedostatku práce pre zamestnancov, ktorí sú doma. Ale ide sa prepúšťať, pritom tento inštitút sa používa práve preto, aby sa neprepúšťalo. Je to neférové k zamestnancom. Kritizujeme toto prepúšťanie najmä preto, že sa nehľadajú spôsoby pomoci od štátu,“ zdôraznil Balica.Ako reagoval Keka, firma o štátnu pomoc síce nepožiadala, no zaujímala sa o ňu. „Prebiehalo podrobné skúmanie podmienok, ale viacerými subjektmi bolo potvrdené, že bohužiaľ Unex v Snine nespĺňa podmienky na priznanie pomoci. Preto sa rozhodlo, že o pomoc ani nepožiada,“ vysvetlil hovorca bez spresnenia konkrétneho dôvodu.Zároveň dodal, že na udržanie pracovníkov napokon nepostačuje ani dohoda o 65-percentnom režime podpísaná v apríli. „Toto opatrenie bohužiaľ nestačí, ekonomická realita je taká, že je potrebné pristúpiť k prepúšťaniu. Bude sa týkať tak technicko-hospodárskych pracovníkov ako aj robotníckych profesií. Bude tam ale snaha udržať si také množstvo a štruktúru zamestnancov, aby v prípade, že sa situácia zlepší, bolo možné pokračovať vo výrobe, respektíve znovu naskočiť na väčší objem výroby,“ potvrdil Keka záujem o zachovanie podniku v Snine.Ako konkretizovala Hrehová, zamestnávateľ na humenský úrad práce nahlásil hromadné prepúšťanie 29. apríla. Plánovaný začiatok prvej fázy prepúšťania bol stanovený na 23. máj a ukončenie na 1. júl.Ohrozených v prvej fáze je 47 zamestnancov, zatiaľ však nebol prepustený žiadny pracovník. V máji rovnaký zamestnávateľ nahlásil ďalšie hromadné prepúšťanie s počtom 53 ohrozených miest. Jeho začiatok je plánovaný na 20. júna a ukončenie 1. októbra.„Nahlásený počet prepustených by nemusel byť naplnený v maximálnej výške, pretože pokiaľ by prišlo k zlepšeniu ekonomickej situácie a výhľadu zákazkovej náplne, potom aj tie výpovede, ktoré už boli podané, by boli stiahnuté. V tejto dobe ale ten výhľad nie je pozitívny,“ dodal pre agentúru SITA hovorca Unexu.V Prešovskom kraji pribudlo medzi mesiacmi marec a apríl najviac uchádzačov o zamestnanie na Slovensku. Spolu ide o nárast o 5 640 ľudí, čo sa pretavilo v náraste miery evidovanej nezamestnanosti na úroveň 10,37 percent. Slovenský priemer je 6,57 percent.Spoločnosť Unex je strojárensko-metalurgická spoločnosť, ktorá je dodávateľom komponentov ťažkého strojárenstva. Sídli v Českej republike a má tri podniky. Materská spoločnosť v Uničove má 1 300 zamestnancov, v Olomouci pracuje zhruba 250 ľudí a v Snine je aktuálne zamestnaných 150 pracovníkov. Spoločnosť je zameraná na export. Viac ako 80 percent jej výrobkov sa vyváža predovšetkým do západnej Európy a USA. Podnik v Snine prevažne dodáva pre materskú spoločnosť v Uničove zvarované konštrukcie.