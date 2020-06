Hlavný epidemiológ Švédska uznal, že krajina mala s pandémiou koronavírusu bojovať lepšie

Švédsko prijalo oveľa miernejšie opatrenia ako ostatné krajiny, čo malo za následok jednu z najvyšších mier úmrtnosti na obyvateľa na svete.

„Myslím, že existuje potenciál na zlepšenie toho, čo sme robili vo Švédsku, celkom jasne,“ vyjadril sa Anders Tegnell z národného Úradu verejného zdravotníctva vo Švédskom rozhlase.

Unikátny prístup Švédka k Covid-19

Tegnell, ktorý je považovaný za tvorcu unikátneho prístupu Švédska voči pandémii, v rádiu uviedol, že ak by sa s chorobou potýkali znova, „vediac presne to, čo o nej vieme teraz, myslím, že by sme sa rozhodli, že urobíme niečo medzi tým, čo urobilo Švédsko a tým, čo urobil zvyšok sveta“.

Čo by však krajina mala urobiť inak, nie je stále jasné, povedal. Zároveň podotkol, že ostatné štáty nevedia presne povedať, ktoré opatrenia ovplyvnili výsledok nákazy u nich, pretože zaviedli všetko naraz, a uvoľňovanie opatrení im možno „dá nejakú lekciu“ o tom, čo mohli ešte urobiť.

Keď sa Tegnella spýtali, či ho vysoký počet obetí donútil prehodnotiť jeho unikátny prístup, epidemiológ odpovedal „áno, rozhodne“.

Krajina sa spoľahla na občiansku povinnosť

S príchodom pandémie zaujalo Švédsko iné postavenie ako ostatné krajiny v Európe i na svete. Neprijalo rozsiahle obmedzenia pohybu či hospodárstva a spoliehalo sa na „zmysel občianskej povinnosti“ svojich občanov. Úrady radili ľuďom, aby dodržiavali spoločenské odstupy, no školy, reštaurácie a bary nechali po celý čas otvorené. Zakázané boli len zhromaždenia viac ako 50 ľudí.

V krajine, ktorá má 10,2 milióna obyvateľov, zaznamenali 4 468 úmrtí na ochorenie COVID-19, čo je oveľa viac ako mali ostatné škandinávske krajiny. Podľa dát americkej Johns Hopkins University, ktorá vedie štatistiky, Dánsko eviduje 580 úmrtí na koronavírus, Fínsko 320 a Nórsko 237.