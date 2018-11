Firma zo SR chce znížiť riziko útokov pri investovaní do kryptomien

Na snímke výkonný riaditeľ spoločnosti Fumbi Juraj Forgács. Foto: FB-JF Foto: FB-JF

Bratislava 19. novembra (TASR) – Trh s kryptomenami je stále väčší a pri investovaní do nich môže nastať problém, ako ich bezpečne uložiť. Znížiť riziko hackerských útokov pri investovaní do kryptomien je zámerom slovenskej firmy, ktorá virtuálne meny ukladá na offline úložiskách. Nižšie riziko sa má dosiahnuť aj prerozdelením investície do adaptívneho portfólia z niekoľkých desiatok kryptomien s najväčším trhovým podielom.Adaptácia kryptomien aj ich pomer prebiehajú v indexe každý deň. Investor nakúpi kryptomenu v takej skladbe, aby tým rebalansoval portfólio ostatných, priblížil výkonný riaditeľ spoločnosti Fumbi Juraj Forgács. Rast či pokles hodnoty investícií by mal byť následne priamoúmerný celkovej hodnote na trhu kryptomien.Riziko hackerského útoku by malo znížiť uloženie virtuálnych mien na offline úložiskách.ozrejmil Forgács.Blockchain zároveň podľa neho prináša do peňazí transparentnosť, pretože každý dokáže skontrolovať konkrétne adresy. Prechod na kryptomeny je tiež podľa neho súčasťou internetu hodnôt, pri ktorom akýkoľvek druh digitalizovaného majetku bude použiteľný aj transakčne.