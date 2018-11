Nissan odvolá Ghosna z postu predsedu predstavenstva po jeho zatknutí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Tokio 19. novembra (TASR) - Japonská automobilka Nissan Motor v pondelok oznámila, že plánuje odvolať predsedu svojho predstavenstva Carlosa Ghosna, ktorý čelí obvineniu, že použil firemné peniaze na osobné účely a spáchal ďalšie vážne priestupky.Japonské médiá v pondelok informovali, že Ghosn, ktorý je tiež predsedom a výkonným riaditeľom francúzskeho koncernu Renault, partnera Nissanu, a jedna z najznámejších osobností globálneho automobilového priemyslu, bol zatknutý. Prokuratúra ho obvinila z porušenia finančného zákona.Automobilka Nissan v tejto súvislosti uviedla, že na podnet tzv. whistleblowera niekoľko mesiacov vyšetrovala možné nekalé praktiky Ghosna a zastupujúceho riaditeľa Grega Kellyho, a plne spolupracuje s japonskými úradmi.napísal Nissan vo vyhlásení.Ani Ghosn, ani Kelly sa k tomu zatiaľ nevyjadrili.Nissan ďalej oznámil, že jeho generálny riaditeľ Hiroto Saikawa navrhne, aby predstavenstvo spoločnosti odvolalo Ghosna aj Kellyho.Medzitým sa hodnota akcií Renaultu na burze v Paríži znížila už o 13 %, čo ich radí medzi akcie s najhorším výkonom v Európe.Tokijská prokurátora v pondelok prehľadala sídlo Nissanu v Jokohame, južne od hlavného mesta Tokio, aj ďalšie kancelárie.Nissan sa pred zatknutím Ghosna ospravedlnil akcionárom za veľké obavy a komplikácie, ktoré to spôsobí.Ghosn sa narodil v Brazílii a je francúzskym občanom libanonského pôvodu. Kariéru začal v Micheline vo Francúzsku, odkiaľ sa presunul do Renaultu. K Nissanu sa pripojil v roku 1999, keď Renault kúpil kontrolný podiel v japonskej automobilke a v roku 2001 sa stal jej generálnym riaditeľom. Ghosn zostal na tomto poste až do minulého roka. V roku 2016 sa Ghosn stal tiež predsedom spoločnosti Mitsubishi Motors.