Firme Meta Európska komisia uložila pokutu takmer 800 miliónov eur

14.11.2024 (SITA.sk) - Európska komisia (EK) vo štvrtok uložila spoločnosti Meta pokutu takmer 800 miliónov eur pre „zneužívajúce praktiky“ týkajúce sa jej podnikania v oblasti reklamy v rámci aplikácie Facebook Marketplace. EK na základe dlhodobého vyšetrovania dospela k záveru, že firma zneužívala svoje dominantné postavenie a jej správanie bolo namierené proti hospodárskej súťaži.Komisia obvinila spoločnosť Meta z narúšania hospodárskej súťaže tým, že používateľov Facebooku automaticky naviguje na svoju aplikáciu Marketplace „či už to chcú alebo nie“ a vypína konkurentov.Podľa EK zároveň existujú obavy, že Meta zavádza do zmluvných podmienok neférové obchodné pravidlá, ktoré ju oprávňujú v prospech Marketplace používať údaje súvisiace s reklamami, generované z konkurenčných reklamných platforiem, ktoré inzerujú na Facebooku alebo Instagrame.Meta uviedla, že sa proti pokute odvolá. Európska komisia totiž podľa nej ignoruje skutočnosť, že používatelia Facebooku sa môžu rozhodnúť, či sa „zapoja sa do Marketplace a mnohí tak nerobia“.