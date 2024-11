Ministerstvo vnútra postupovalo v prípade pomníka na Námestí osloboditeľov v súlade s medzinárodným právom i zákonom o vojnových hroboch

80 percent predpokladaných výdavkov

Príspevky na vojnové hroby

Príkazná zmluva

Termín ukončenia

14.11.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra (MV) SR postupovalo v prípade pomníka na Námestí osloboditeľov v Košiciach v súlade s medzinárodným právom i zákonom o vojnových hroboch. Rezort vnútra to uviedol pre agentúru SITA v súvislosti s opravou Pomníka padlým v 2. svetovej vojne - sovietski vojaci v metropole východu.Ministerstvo na jeho opravu prispelo sumou viac ako 11-tisíc eur, ide o 80 percent predpokladaných výdavkov.„Poškodenia pamätníka sme riešili na základe požiadavky rezortu diplomacie, a to s mestom Košice a s Okresným úradom Košice. Finančný príspevok bol mestu Košice pridelený v súlade s § 4 ods. 2, písm. e) zákona – teda na odstránenie následkov inej mimoriadnej udalosti alebo vandalstva na vojnovom hrobe," uvádza MV SR.Doplnilo, že príspevok poskytli mestu na základe jeho žiadosti podanej v súlade so zákonom. Ministerstvo tiež ozrejmilo, že príspevky na vojnové hroby sú prideľované na základe žiadostí od samospráv.Žiadosť od mesta Košice zaevidovali koncom tohtoročného apríla, zmluvu podpísali 13. júna a o týždeň na to, teda 20. júna, bol na spracovanie odoslaný platobný príkaz.„Postupujeme v súlade so zákonom o vojnových hroboch. Bola uzatvorená zmluva medzi Ministerstvom vnútra SR a mestom o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch, konkrétne na reštaurátorské práce plastických prvkov a kamenných tabúľ na Pomníku padlým v 2. svetovej vojne - sovietski vojaci na Námestí osloboditeľov," uviedlo pre agentúru SITA mesto Košice, v súvislosti s opravou pomníka.Mesto uzatvorilo so Správou mestskej zelene v Košiciach príkaznú zmluvu na opravu predmetného pomníka. V rámci opráv by mali byť zreštaurované plastické prvky i kamenné tabule na pomníku. Celková čiastka určená na práce je bezmála 14-tisíc eur.Financovanie by malo byť zabezpečené najmä z finančných prostriedkov MV SR. Samotné mesto poskytlo na opravu 20 percent predpokladaných výdavkov, čiže necelých 2 800 eur. Správa mestskej zelene v Košiciach uzavrela na reštaurátorské práce plastických prvkov a kamenných tabúľ zmluvu s akademickým sochárom Ľubomírom Sabom.V rámci reštaurátorských prác by mali byť demontované poškodené prvky, osadené nové prvky, a tiež doplnené chýbajúce. Plastickými prvkami sú kosák a kladivo (symbol komunizmu) na pomníku. Termín ukončenia tohto diela je 15. novembra.Celková suma je takmer 6-tisíc eur, pričom 18 kusov plastických prvkov by malo bez DPH stáť necelých 4-tisíc eur, a dve kamenné tabule skoro tisícku. Cena bez DPH je necelých 5-tisíc eur. Predmetný pomník je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Pomník bol v minulosti opakovane poškodený.