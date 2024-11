Firme Nintendo klesol zisk pre slabnúci dopyt po herných konzolách Switch

5.11.2024 (SITA.sk) - Zisk japonského výrobcu videohier Nintendo za apríl až september klesol o 60 percent. Zmenšil sa totiž dopyt po herných konzolách Switch, ktoré sú v predaji už ôsmy rok.Spoločnosť Nintendo Co. za svoj účtovný prvý polrok vykázala zisk 108,7 miliardy jenov. Tržby firmy sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížili o 34 percent na 523 miliardy jenov. Globálny predaj konzol Switch počas apríla až septembra klesol na 4,7 milióna zariadení z úrovne 6,8 milióna kusov pred rokom.Firma Nintendo potvrdila svoju predchádzajúcu prognózu zisku a očakáva, že za terajší účtovný rok, ktorý potrvá do záveru marca 2025, bude v sume 300 miliárd jenov. Znamená to, že predpokladá medziročný pokles zisku o takmer 29 percent. Nintendo očakáva aj pokles tržieb, a to o 23 percent na 1,28 bilióna jenov.Firma zhoršila aj prognózu celoročného odbytu konzoly Switch. Odhaduje, že predaj bude na úrovni 12,5 milióna kusov, hoci doteraz rátala s odbytom 13,5 milióna konzol.