Úplný zákaz fajčenia v exteriéri je už cez čiaru. Slovenskí poslanci volajú po víťazstve zdravého rozumu (video)

Nefajčiari sú dostatočne chránení

Obmedzenie je neprimerané

Negatívne dopady na hotelierstvo aj gastronómiu

Rozumná miera

Na mieste je vyváženosť

Vlna kritiky zo strany podnikateľov

5.11.2024 (SITA.sk) - Úplný zákaz fajčenia a vapovania vo vonkajších priestoroch, nad ktorým uvažuje Brusel, je podľa niektorých slovenských poslancov už cez čiaru.Poslanci Národnej rady SR, a to tak z koalície ako aj opozície, si uvedomujú, že ochrana nefajčiarov je dôležitá, ďalšie regulovanie fajčenia aj vo vonkajších priestoroch by však už zbytočne zasahovalo do slobody jednotlivca. V neposlednom rade by to malo podľa nich vplyv aj na ekonomiku sektora HORECA (hotely, reštaurácie, catering a caffé).Poslanec Igor Šimko z koaličného Hlasu-SD si myslí, že súčasný stav v tejto oblasti je dostatočne vyvážený.„Ten, kto je fajčiar, nájde si priestor, kde neobťažuje iných. A na druhej strane, ten, kto je nefajčiar, tak je dostatočne chránený. Dnes je tento stav, myslím si, že dostatočne vyvážený a nemám pocit, že by boli nejaké široké pnutia, či už medzi fajčiarmi, nefajčiarmi. Obzvlášť, keďže existujú rôzne bezdymové alternatívy, ktoré sú elektronické a majú rôzny charakter. Už to nie je štandardná cigareta, ktorá obťažuje nejaké širšie okolie," uviedol pre agentúru SITA Šimko s tým, že zákaz fajčenia v uzavretých priestoroch dostatočne reflektoval na to, aby nikto nebol ohrozený.„Ja verím, že ministerstvo zdravotníctva k tomu zaujme stanovisko také, ktoré bude pre všetkých ľudí výhodné," konštatoval Šimko.Opozičný poslanec za KDH Jozef Hajko nie je proti zákazu fajčenia napríklad v ZOO alebo na autobusových zastávkach. „Hlavne by sa malo hľadieť na to, že koho takýto spôsob používania fajčiva ohrozuje, to je najdôležitejšie," povedal Hajko. Upozornil však aj na to, či by bol takýto zákaz fajčenia aj vymáhateľný.„Ak by takéto zákazy prišli, tak je otázka, akým spôsobom by boli fajčiari donútení, aby tabakové výrobky nepoužívali. Je to otázka vykonateľnosti. V každom prípade toto by malo podliehať celospoločenskej diskusii," podotkol Hajko, podľa ktorého treba zobrať do úvahy aj to, že fajčenie je prítomné aj v priestoroch, ktoré sú napríklad pre reštaurácie veľmi dôležité, napríklad na terasách.„Treba zvážiť aj finančné dosahy a obávam sa, že často pri smerniciach, ktoré prichádzajú z Európskej komisie , sa tieto finančné dosahy nezvažujú," dodal Hajko.Podľa Michala Stušku zo Smeru-SD bolo len otázkou času, kedy európske inštitúcie prídu a otvoria podobnú diskusiu. Na konci dňa by však mal podľa neho zvíťaziť zdravý rozum. Obmedzenie fajčenia aj v exteriéroch považuje za veľmi neprimerané.„Samozrejme, chceme chrániť aj fajčiarov a najmä tých nefajčiarov. Ale aby bol plošný zákaz fajčenia v exteriéri, je pravdepodobne už trochu iracionálne. Potom budú zákazy pravdepodobne aj na terasách, balkónoch vo vlastníctve daných majiteľov a podobne. Je to asi aj Pandorina skrinka v tejto téme," povedal pre agentúru SITA Stuška s tým, že treba akceptovať zákaz fajčenia napríklad v ZOO, v botanických záhradách, v parkoch či na detských ihriskách.„Ešte by sme asi mohli racionálne uvažovať o obmedzení fajčenia v exteriéroch v prípade, že je krčma a nad ňou sú súkromné priestory, byty, balkóny, starí ľudia, či deti. Ale treba tomu dať samozrejme primerané rácio a verím, že tá diskusia racionálna bude," konštatoval Stuška.Zákaz fajčenia v interiéroch a v uzavretých priestoroch bol podľa poslankyne Za ľudí Veronike Remišovej dobrá vec.„Na druhej strane o zákaze fajčenia v exteriéri, ktorý údajne zvažuje Európska komisia, si myslím, že to oveľa lepšie by bolo, keby sme sa venovali osvetovým kampaniam. A na verejných priestranstvách to skôr nechať na zodpovednosť pre spotrebiteľov. Nemôžeme regulovať každý aspekt života ľudí," podotkla Remišová.Úplný zákaz fajčenia a vapovania vo vonkajších priestoroch, nad ktorým uvažuje Brusel, negatívne zasiahne aj slovenských podnikateľov. Tí s pripravovaným návrhom nesúhlasia a upozorňujú na jeho negatívne dopady na slovenské hotelierstvo, gastronómiu či cestovný ruch.„Nesúhlasíme s predmetným návrhom opatrení, nakoľko opatrenia prijaté v predloženej forme budú mať závažné dopady na zamestnávateľov v sektore cestovného ruchu, obzvlášť z oblasti hotelierstva a gastronómie,“ zdôraznil pre agentúru SITA Martin Hošták , generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) „Možno jednoznačne konštatovať, že prípadné schválenie uvedeného návrhu by malo veľmi negatívny dopad na oblasť malých a stredných podnikov, hotelov, reštaurácií a kaviarní,“ upozornil Hošták.Na jednej strane je podľa zamestnávateľov pochopiteľné, že Európska komisia prišla s iniciatívou aktualizovať pravidlá. Súčasne však považujú za nevyhnutné upozorniť, že návrh neprimerane rozširuje oblasti a pôsobnosť, pri ktorých treba zabezpečiť účinnú ochranu pred sekundárnym dymom a aerosólmi.Návrh Európskej komisie vníma s nevôľou aj Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) . Ako uviedol pre agentúru SITA generálny manažér asociácie Martin Novotný , pri všetkých centrálnych reguláciách je potrebné hľadať rozumnú mieru medzi prípadnými obmedzeniami a voľnosťou individuálnych preferencií.Ochrana zdravia a prevencia je podľa neho silným argumentom, ale aj tu je na mieste vyváženosť a súlad s aktuálnym nastavením spoločnosti.„Zákaz fajčenia v exteriéroch, ako sú napríklad zastávky verejnej dopravy, detské ihriská, či vzdelávacie inštitúcie asi vie dnešné nastavenie spoločnosti akceptovať. Na celoplošný zákaz fajčenia nie je pravdepodobne dnešný preventívny vzdelávací program nastavený a rovnako aj celkové nastavenie v spoločnosti,“ dodal Novotný.Ako vysvetľuje, podnikatelia v sektore HORECA chápu benefity ochrany verejnosti pred pasívnym fajčením, avšak pri poskytovaní služieb sa podľa Novotného snažia nájsť rozumnú alternatívu aj pre klientov, pre ktorých je fajčenie ešte stále súčasťou ich každodenných návykov.Európska komisia predložila nové odporúčania o prostredí bez dymu a aerosólov. Navrhuje pritom významne rozšíriť odporúčanie Rady z roku 2009. Návrh by prakticky znamenal úplný zákaz fajčenia a vapovania vo vonkajších priestoroch.Zákaz sa má vzťahovať na priestory pred verejnými budovami, vonkajšie priestory spojené s výkonom práce, zoologické záhrady, či zábavné parky, miesta konania koncertov a iných verejných podujatí s pravdepodobnosťou výskytu mladistvých.Najviac sa však zrejme prevádzkovateľov reštaurácii, kaviarní, krčiem a pubov, ako aj ubytovacích zariadení, pretože fajčenie už nebude možné nielen na terasách, ale ani vo vyhradených vonkajších priestoroch pred nimi. Zákaz sa týka rovnako klasického fajčenia, ako aj používania bezdymových výrobkov, dokonca sa má vzťahovať aj e-cigarety bez obsahu nikotínu.Návrh vyvolal vlnu kritiky zo strany podnikateľov sektoru HoReCa naprieč Európou. Obávajú sa ekonomických dopadov, po otrase, ktorý zažili počas pandémie COVID-19 by bol úplný zákaz fajčenia ďalšou ranou. Viac ako 20 % zákazníkov sú fajčiari a tí jednoducho neprídu. Úvahy Európskej komisie o zákaze fajčenia na terasách reštaurácií znepokojili rakúsku gastronómiu.„Niečo také by bolo pre naše podniky skazou a viedlo by to k obrovským stratám tržieb,“ uviedol pre denník Kronen Zeitung šéf rakúskeho Gastronomického zväzu Mario Pulke.