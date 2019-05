Firmino je pripravený, Kaneov štart je stále otázny

Futbalisti Liverpoolu Roberto Firmino (vpravo) a Philippe Coutinho sa tešia po strelení gólu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 31. mája (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp bude mať v sobotňajšom finále Ligy majstrov proti Tottenhamu Hotspur k dispozícii uzdraveného útočníka Roberta Firmina. Štart kanoniera "kohútov" Harryho Kanea je stále otázny.Brazílsky útočník prišiel pre problémy so slabinami o záver sezóny, no podľa Kloppa bude na finále pripravený.žartoval 51-ročný Nemec. To, či Firmino dostane šancu od úvodu stretnutia, však neprezradil:Štart hviezdneho útočníka Tottenhamu Kanea, ktorý si v úvodnom štvrťfinále LM proti Manchestru City vážne poškodil väzy v ľavom členku, je naopak stále neistý.povedal tréner Mauricio Pochettino.Úvodný výkop finálového zápasu, ktorý sa uskutoční na madridskom štadióne Wanda Metropolitano, je na programe v sobotu 1. júna o 21.00 SELČ.