ROLAND GARROS: Kužmová prehrala v 3. kole dvojhry s Kontovou

ženy - dvojhra - 3. kolo:

Johanna Kontová (26-V. Brit.) - Viktória KUŽMOVÁ (SR) 6:2, 6:1



Paríž 31. mája (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová neuspela v 3. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Nasadenej dvadsaťšestke Britke Johanne Kontovej podľahla hladko 2:6, 1:6. Napriek prehre dosiahla na parížskej antuke doposiaľ najlepší výsledok na podujatí veľkej štvorky. Po prvý raz prešla na grandslamovej pôde cez druhé kolo.Kužmovej nevyšiel úvod zápasu s Kontovou, keď v druhom geme stratila podanie a Britka si po potvrdení brejku vybudovala náskok 3:0. Kužmová síce následne znížila na 2:3, no ďalšie štyri gemy sa stali korisťou jej súperky. Kontová výborne podávala, hrala rýchlo, do loptičiek udierala tesne po odskoku. Jej údery mali dobrú dĺžku a Kužmová sa nedostávala k svojej nátlakovej hre. Na začiatku druhého dejstva Kontová odskočila Kužmovej na 4:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca. V siedmom geme premenila pri vlastnom servise hneď prvý mečbal. V osemfinále ju čaká Chorvátka Donna Vekičová.